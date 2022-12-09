Британия, Япония и Италия начали создавать истребитель нового поколения

Опубликовано: 09.12.2022 11:56 , Обновлено: 09.12.2022

Великобритания, Япония и Италия начали разрабатывать реактивный истребитель нового поколения. Об этом сообщил Reuters 9 декабря.

По информации агентства, страны планируют ввести в эксплуатацию передовой фронтовой истребитель к 2035 году путем объединения британского проекта Future Combat Air System, также известного как Tempest, с японской программой FХ.

В свою очередь в министерстве обороны Японии отметили, что британская BAE Systems PLC, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo возглавят разработку самолета, который будет обладать передовыми цифровыми возможностями в области искусственного интеллекта и кибервойны.

Как пишут СМИ, Британия ожидает, что новый истребитель заменит истребители Eurofighter Typhoon и дополнит парк F-35 Lightning.

Ранее, 3 декабря в США показали новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider, который может нести ядерное оружие. Ни один дальний бомбардировщик не может сравниться с возможностями этого самолета, заверил шеф Пентагона Ллойд Остин

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