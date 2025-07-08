Казахстан +25%, Сербия +35%. Трамп пригрозил вернуть повышенные ввозные пошлины для десятка стран

Опубликовано: 08.07.2025 08:41 , Обновлено: 08.07.2025

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 7 июля, начал рассылать официальные письма свои торговым партнерам — от крупных поставщиков, таких как Япония и Южная Корея, до мелких игроков . В них глава Белого дома предупреждает о резком повышении импортных пошлин с 1 августа для стран, не заключивших новые соглашения о торговле с США.

Агентство Reuters оценило рассылку Трампа как “новый этап торговой войны”, начатой в начале этого года. Размеры импортной пошлины, которой Трамп пригрозил обложить товары своих партнёров, разнятся: 25% - на товары из Туниса, Малайзии, Казахстана, Японии и Южной Кореи; 30% - на товары из ЮАР, Боснии и Герцеговины; 32% - на товары из Индонезии; 35% - на товары из Сербии и Бангладеш; 36% - на товары из Камбоджи и Таиланда, 40% - на товары из Лаоса и Мьянмы.

По данным Reuters на данный момент письма с предупреждением от Трампа получили как минимум 14 стран. В них глава Белого дома подчеркнули, что любые ответные меры встретят ответную реакцию со стороны Вашинттона.

“Если по какой-либо причине вы решите повысить свои пошлины, то, на какую бы цифру вы ни решили их повысить, она будет добавлена ​​к 25%, которые мы взимаем”, — заявил, в частности, Трамп в письмах, направленных Японии и Южной Корее. Текстом писем политик поделился на своей платформе Truth Social.

Согласно планам американских властей, новые более высокие тарифы вступят в силу 1 августа, если к этому времени не удастся достигнуть новых договорённостей. При этом предполагается, что новые пошлины не будут приплюсованы к ранее объявленным отраслевым тарифам, таким как тарифы на автомобили, сталь и алюминий. Это означает, например, что пошлины на японские транспортные средства останутся на уровне 25%, пояснило Reuters.

Как отреагировали партнёры США?

Некоторые страны уже отреагировали на письма Трампа. Так, премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил во вторник, что сторонам удалось достичь “определенного прогресса”.

“Мы получили предложение от Соединенных Штатов оперативно приступить к переговорам относительно недавно установленного крайнего срока 1 августа, и в зависимости от ответа Японии содержание письма может быть пересмотрено”, — заявил Исиба на встрече с министрами кабинета министров, на которой обсуждалась стратегия Японии в отношении пошлин.

В свою очередь Южная Корея также заявила, что планирует активизировать торговые переговоры с США. О желании “достичь взаимовыгодного результата” и “быстро разрешить неопределенности, связанные с тарифами” заявили в Министерстве промышленности страны.

Тем временем президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал “необоснованной” предъявленную Трампом 30%-ную импортную ставку, учитывая, что 77% товаров из США поступают в ЮАР без взимания каких-либо пошлин. Представитель администрации Рамафосы заявил, что правительство страны планирует продолжить переговоры по данному вопросу.

Ранее Telegraf.news рассказал, что днём ранее Трамп также обрушился с критикой на страны БРИКС и пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины не только для самих участниц своеобразного клуба крупнейших стран с развивающейся экономикой, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, но и для стран, поддержавших их политику.

«Никаких исключений» — Трамп пригрозил ввести 10%-ный допналог для стран, поддержавших БРИКС. Беларуси коснётся?