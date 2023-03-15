Yahoo news опубликовало "секретный план" России по дестабилизации Молдовы

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 15.03.2023 09:43 , Обновлено: 15.03.2023

В западные СМИ попал документ, в котором описываются планы российских властей по дестабилизации Молдовы. Авторы публикации на портале Yahoo news утвреждают, что данный документ подготовлен Управлением президента России по приграничному сотрудничеству в 2021 году совместно с Генштабом России, ФСБ, СВР и ГРУ.

Как отмечают авторы статьи в Yahoo News, в распоряжении которых попал секретный документ, российская стратегия в отношении Молдовы направлена ​​на “противодействие попыткам внешнего вмешательства (прежде всего со стороны США, стран Евросоюза, Турецкой Республики и Украины) во внутренние дела Молдовы”.

В планы российских властей, согласно данной публикации, входит также “противодействие усиления влияния НАТО и ослабления позиции Российской Федерации”. В частности, документ предусматривает вступление Молдовы в возглавляемый Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Авторы статьи также отмечают, что российский план “направлен на “нейтрализацию” любых действий молдавского правительства по вытеснению российского военного присутствия в Приднестровье”.

Помимо усиления влияния в политическом, военном и оборонном секторах, Москва, согласно данному плану, также хочет обеспечить свое присутствие в гуманитарном секторе. Причем в этой сфере российские власти, отмечают авторы публикации, нацелены на долгосрочные перспективы - план рассчитан до 2030 года. К этому году, как говорится в документе, “должно произойти создание устойчивых пророссийских групп влияния в молдавских политических и экономических элитах”.

Ранее Телеграф сообщил, о том, что Россия готовит в Молдове госпереворот на днях заявила глава государства Майя Санду. По ее словам, Москва хочет сменить власть в Кишиневе на пророссийскую, о чем “свидетельствуют документы, полученные от Украины”.

Санду обвинила Россию в подготовке госпереворота в Молдове