Как в Восточном Тиморе. Путин предложил создать временную администрацию в Украине. Что ответили в США?

Опубликовано: 28.03.2025 07:49 , Обновлено: 28.03.2025

Владимир Путин предложил ввести в Украине режим временного, внешнего управления под эгидой ООН и ряда европейских стран, чтобы провести новые выборы. Именно с новой администрацией, по словам Путина, он готов подписать ключевые соглашения по урегулированию военного конфликта. Такие заявления российский президент сделал вечером 27 марта, общаясь с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

Действующую администрацию Украины под руководством президента Владимира Зеленского Путин в очередной раз назвал “нелегитимной”. По мнению российского президента, гражданские органы власти в Украине “не являются законными”, поскольку президентский срок Зеленского истёк ещё в мае прошлого года. Дальнейшее нахождение у власти Зеленского Путин назвал противоречащим Конституции Украины.

“Выборы-то не были проведены президентские. В условиях этой нелегитимности, фактической, неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это может привести к тому, что фактическая власть окажется в их руках и они начнут фактически руководить страной. И как с ними вести переговоры?” - задался вопросом Путин.

Новость Телеграф

Чтобы разрешить эту правовую коллизию, Путин предложил “обратиться к существующей международной практике” и воспользоваться “миротворческой деятельностью ООН”, взяв Украину под “внешнее управление” и создав в стране временную администрацию. В качестве примера того, как эта практика успешно применялась в прошлом, Путин назвал Восточный Тимор, Папуа-Новую Гвинею и отдельные части бывшей Югославии.

“В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, с США, с европейскими странами, разумеется с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения в Украине временного управления для того, чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ним заключить мирный договор, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире”, - описал один из вариантов возможного развития событий Путин. При этом он признал, что убеждён, что существуют и другие варианты, но подробнее о них рассказывать не стал.

Представитель Совета национальной безопасности США в ответ на просьбу прокомментировать слова Путина заявил, что правительство на Украине определяется ее конституцией и ее народом. Как сообщает Reuters, украинская сторона пока не прокомментировала этот вопрос.

Данное предложение в Украине. Однако сам Зеленский в прошлом не раз отвергал любые попытки поставить под сомнение его легитимность. Он подчёркивал, что действующее законодательство Украины запрещает проводить выборы в условиях военного положения, а также настаивал на том, что проводить голосование в условиях военного времени в принципе невозможно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале марта Зеленский в очередной раз затронул вопрос президентских выборов в Украине. Он пообещал провести президентские выборы сразу после окончания войны и отмены военного положения. По его видению, после начала перемирия нужно будет разработать пошаговый план завершения войны с гарантиями безопасности. Если после разработки такого плана пойдет его «поэтапное исполнение», то оно приведет к окончанию войны, считает президент Украины.

Зеленский объяснил, почему Киев согласился на прекращение огня. Когда пообещал провести выборы?