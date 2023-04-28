«Я в порядке» — Вучич отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации

Опубликовано: 28.04.2023 11:15 , Обновлено: 28.04.2023

Президент Сербии Александр Вучич 28 апреля после сообщений СМИ о его экстренной госпитализации заявил, что с ним все нормально, передает портал B92.

«Я в порядке», — сказал он и анонсировал тур по Сербии, в который решил отправиться в 12 часов дня 28 апреля.

По данным СМИ, он намерен посетить район Заечар и выступить на летней сцене «Врело» в Сокобане.

Напомним, что вечером 27 апреля СМИ со ссылкой на неофициальные написали, что Вучича экстренно госпитализировали. Этому предшествовали посты представителей оппозиции в Twitter. Однако никаких подробностей, а также официальной информации не было.

Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали — B92