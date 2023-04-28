Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали — B92

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 28.04.2023 08:29 , Обновлено: 28.04.2023

Президент Сербии Александр Вучич внезапно попал в больницу. Об этом поздно вечером 27 апреля сообщили местные СМИ.

Как утверждает портал B92, информацию о госпитализации ему подтвердил некий источник. О причинах пока ничего неизвестно.

По данным СМИ, первыми о госпитализации Вучича написали в Twitter представители оппозиции. По их утверждению, это произошло «второй раз за двадцать дней».

Больше никаких подробностей нет. Официальных заявлений по поводу возможной болезни сербского президента также не было.

Ранее Телеграф писал, что президенту Турцию Реджепу Тайипу Эрдогану вечером 25 апреля стало плохо во время телеинтервью с Ulke TV и 7 каналом, которые вели в прямом эфире.

«Реклама!» — Эрдогану стало плохо в прямом эфире

Позже появились слухи, что у политика случился инфаркт. Однако в администрации Эрдогана опровергли эту информацию.

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