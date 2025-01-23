«Я люблю русских» - Трамп пообещал «оказать Путину большую услугу»

Опубликовано: 23.01.2025 08:34 , Обновлено: 23.01.2025

Президент США Дональд Трамп в среду, 22 января, потребовал от руководства России "немедленно урегулировать" ситуацию с Украиной и прекратить войну. В противном случае американский лидер пригрозил ввести новые санкции и обложить высокими пошлинами и налогами "всё, чем торгует Россия".

В своём посте в соцсети Truth Social Трамп особо подчеркнул, что “не хочет причинять вред России”.

“Я люблю русских и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным”, - заявил американский лидер напомнив об огромной роли России во Второй мировой войне.

Однако, Трамп подчеркнул, что если в ближайшее время между Москвой и Киевом не будет заключено мирное соглашение, у него “не останется другого выбора”, кроме как установить высокие налоги и пошлины и ввести новые санкции “на всё, что Россия продает США” и её странам-союзницам.

“Я собираюсь оказать России, экономика которой терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Урегулируйте сейчас и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ОНА БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ”, - эмоционально заявил Трамп.

При этом новоизбранный президент США не преминул подчеркнуть, что война между Россией и Украиной “никогда бы не началась”, если бы он был президентом на момент эскалации.

“Готовы к серьезному диалогу”

Отметим, что 21 января помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что официальная Москва пока не получала от представителей новой администрации Белого дома конкретных предложений по урегулированию конфликта в Украине.

“Мы готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут затем сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США, которые будут делаться в деловом режиме. То, что высказывание Трамп сделал перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу”, — процитировало Ушакова российское агентство РБК.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о возможности введения дополнительных санкций против России Трамп говорил и накануне. Глава Белого дома также признался, что рассматривает возможность продолжения отправки оружия в Украину. При этом он всё-таки заверил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

«Посмотрим, как пойдут дела» — Трамп не исключил новые санкции против России и поставки оружия Украине