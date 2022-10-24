"Я идиот" - Работник Russia Today Красовский покаялся за призывы убивать украинских детей
Российский журналист и сотрудник российского госТВ Russia Today Антон Красовский опубликовал покаяльное видео, в котором отказался от своих призывов убивать и топить украинских детей.
“Я не просто перешел границы, я намеренно их стер”, - заявил Антон Красовский.
А теперь российский журналист утверждает, что “думает о каждом ребенке” по обеим сторон линии фронта и не желает никому смертей.
“Я идиот”, - подытожил Красовский. Свое видео он подписал так: “Всё, что я хотел написать и не смог”.
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Ранее Телеграф сообщил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить слова телеведущего RT Антона Красовского, который призывал «жечь» и «топить» украинских детей. Почему только спустя три дня после эфира?
Глава СК РФ приказал проверить слова журналиста Красовского про украинских детей