Telegram запустил сервис для знакомств, где "каждая связь может обернуться чудом". Цена вам не понравится

Опубликовано: 18.06.2024 18:23 , Обновлено: 18.06.2024

Мессенджер Telegram запустил сервис для онлайн-знакомств TON Dating. Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо написать боту, указать свои данные и загрузить несколько фотографий. После того, как анкета пройдёт проверку, сервис станет доступен как парням, так и девушкам. Правда, есть одно "но".

Представительницы прекрасного пола смогут искать себе пару бесплатно, а вот все остальные — исключительно за деньги. Оплатить доступ можно с помощью криптокошелька или внутренней валюты – так называемых “звёзд”. Стоимость подписки составляет 2500 “звёзд”, или 214 белорусских рублей в месяц.

[info_b]В начале июня основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой внутренней валюты – “звёзд”, которую пользователи могут использовать для оплаты различных услуг в мини-приложениях мессенджера, а также для покупки электронных книг, онлайн-курсов и предметов для игр на платформе Telegram.[/info_b]

“Все профили тщательно проверяются, что позволяет вам знакомиться только с реальными людьми и устанавливать тесные связи. Самые активные участники получат вознаграждение в криптовалюте TON, особенно девушки”, — отметили в официальном Telegram-канале приложения.

По информации разработчиков, за сутки было подано более 100 тысяч анкет, авторы которых “проявили интерес к проекту”. Однако, по словам создателей TON Dating, сервис придерживается “высоких стандартов”, поэтому модерацию пройдут лишь 3% пользователей. “Мы отбираем только лучших из лучших, чтобы создавать по-настоящему уникальные и качественные мэтчи”, — заявили авторы приложения.

Также они добавили: если с первого раза зарегистрироваться не получилось, это можно сделать чуть позже — через месяц. При этом разработчики посоветовали обратить внимание на качество фотографий и информацию в профиле.

“В приложение допускаются только те, кто может показать свои амбиции. Каждая связь — особенная, и может обернуться чудом”, — заверили авторы нового приложения для знакомств.

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Ранее Telegraf.news писал, что российская социальная сеть “ВКонтакте” 19 февраля объявила о запуске в Беларуси собственного мобильного приложения знакомств, аналога американского Tinder, окончательно ушедшего из страны. Новое приложение “VK Знакомства”, по сути, дублирует сервис знакомств, запущенный два года назад внутри самой социальной сети.

«ВКонтакте» запустила сервис знакомств вместо ушедшего из Беларуси Tinder