"Я бы нашел этого человека" - Туск отреагировал на решение суда обязать Польшу заплатить $325 млн австралийской компании

Опубликовано: 30.10.2024 12:34 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на то, что страна проиграла суд с австралийской компанией GreenX Metals и должна заплатить штраф в размере 325 миллионов долларов за решения, принятые правительством.

[info_b]По решению Международного арбитражного суда Польша должна выплатить штраф в размере 1,3 миллиарда злотых, или 325 млн долларов. Речь идет о решениях министерства климата от 2018 года. Австралийцы получили концессию на геологоразведочные работы в Люблинском районе, где они хотели открыть шахту «Ян Карский». Однако в 2020 году правительство передало концессию польской компании.[/info_b]

По словам премьера, “дело довольно безнадежное” и “правительство провалило этот вопрос”.

“Австралийцам обещали, что их шахта будет построена. Их обманывали в течение многих лет, затем обязательства были сняты, и стало очевидно, что они обратятся в суд и выиграют его”, — сказал политик.

И добавил: «Больше всего мне хотелось бы, и я не исключаю, что так оно и будет, найти этого человека, ответственного за то, что Польша теперь должна заплатить за свои ошибки группой более миллиарда злотых”.

Туск также сказал, что чиновники должны рассказать общественности, “кто принимал или не принимал решения, которые привели к этим гигантским потерям”.

Ранее Telegraf.news писал, что бизнесмен и депутат Марек Якубяк, решил принять участие в президентской гонке, сообщило польское издание Rzeczpospolita. В своей стране он известен как “отец регионального пива” за то, что положил начало моде на местные сорта напитка в Польше.

«Отец пива» решил пойти в президенты Польши, чтобы стать «отцом нации»