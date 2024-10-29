Опубликовано: 29.10.2024 07:03 , Обновлено: 28.10.2024

Бизнесмен и депутат Марек Якубяк, решил принять участие в президентской гонке, сообщило польское издание Rzeczpospolita. В своей стране он известен как "отец регионального пива" за то, что положил начало моде на местные сорта напитка в Польше.

[inf]В Польше в так называемом “региональном пиве” часто используется местное сырье, такое как мед, травы или фрукты, что придает им уникальный характер. Стоит подчеркнуть, что польское региональное пиво - это всегда продукт местных пивоваров, которые подчеркивают качество, аутентичность и традиции своего региона.[/inf]

“Я хотел бы заявить, что буду баллотироваться на пост президента Республики Польша” , - заявил политик в прямом эфире телеканала TV Republika.

“Президентом Республики Польша должен стать патриот, потому что мы потеряем Родину. Отсутствие танков на улицах не означает, что мы не рискуем потерять свою независимость. Нас лишают судебной власти, верховенства закона, конституции и истории. Если бы был президент из нынешней правящей коалиции, система была бы закрытой”, - заявил Якубяк.

“Польша, которая до недавнего времени била рекорды во всех опросах, сейчас находится в упадке, и сегодня нам нужен жесткий президент, и я им буду», - пообещал польский “отец регионального пива”, уточнив, что президент в Польше должен быть “отцом нации”.

Якубяк уже пробовал баллотироваться на пост президента. На выборах 2020 года его поддержка составила 0,17% голосов.

В своей декларации об имуществе в конце своего первого депутатского срока в 2019 году он оценил активы своей компании Browary Regionalne Jakubiak в 60 миллионов злотых (42 млн рублей или 14,9 млн долларов). Аналогичную стоимость своих акций он объявил в начале текущего депутатского срока в ноябре 2023 года.

Бизнес-деятельность Марека Якубяка в основном сосредоточена на пиве. Однако прежде чем создать собственную пивоваренную компанию, он работал, в том числе, в авиации, обеспечивая наземное обслуживание самолетов. А также руководил компанией по установке кабельного телевидения.

После 1996 года Якубяк входил в наблюдательный совет и правление пивоваренного завода в Кротошине, который обанкротился из-за долгов. Через несколько лет он купил пивоварню в Цеханове и основал на ее базе Ciechan Brewery, позже преобразованной в Browary Regionalne Jakubiak. Компания специализировалась на производстве непастеризованного пива. Постепенно он начал поглощать другие региональные пивоварни.

В 2014 году пивоваренная группа Марека Якубяка выпускала более 30 марок пива. Поляки полюбили их не только потому, что живое пиво с коротким сроком хранения было новым на польском рынке, но и из-за предлагаемых вкусов.

В 2015 году Gazeta.pl назвала Якубяка «отцом регионального пива, положившим начало моде на его употребление». Это также стало источником вдохновения для многих других пивоваренных компаний.

Выборы президента Польши должны состояться в 2025 году. Действующий президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться на переизбрание, согласно Конституции Польши, так как уже занимал эту должность максимум два срока.