«Взрывается жутко» - Генштаб ВСУ заявил об ударе по российскому складу с 400 беспилотниками

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Опубликовано: 10.10.2024 08:35 , Обновлено: 10.10.2024

Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявил об атаке на российскую базу хранения беспилотников типа Shahed в Краснодарском крае России в ночь на 10 октября. В соцсетях появились кадры сильного пожара и многочисленных взрывов вблизи посёлка Октябрьский.

Согласно официальному заявлению Генштаба ВСУ, операцию осуществили ударная группа сил и средств Военно-морских Сил ВС Украины во взаимодействии с подразделениями СБУ. По информации украинских военных, на базе хранилось порядка 400 ударных беспилотников.

“По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта замечена вторичная детонация”, - заявили в Генштабе.

В свою очередь оперативный штаб Краснодарского края информацию о пожаре на складе в Октябрьском подтвердил, не уточняя причины возгорания. По предварительной оценке, огнём была охвачен площадь в 1600 квадратных метров, огонь такжеперекинулся на сухую растительность рядом со складами. О “полной ликвидации” пожара власти отчитались спустя 5 часов после первого сообщения о возгорании. По данным оперштаба, пострадавших нет.

Тем временем в утренней сводке Минобороны России указывается, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края 47 беспилотников. Всего же за ночь, по словам российских военных, было сбито 92 украинских дрона.

Между тем, в соцсетях и российских Telegram-каналах появились ролики местных жителей, которые сняли зарево пожара в Октябрьском. На некоторые кадры попали моменты вторичной детонации.

“Под Октябрьском что-то взрывается, причем очень жутко”, - прокомментировал увиденное автор одного из многочисленных роликов.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что буквально накануне склад с боеприпасами был атакован в Брянской области России. Там после падения дрона-камикадзе также началась детонация боеприпасов.

В России беспилотники атаковали склад с боеприпасами – начались взрывы снарядов