В России беспилотники атаковали склад с боеприпасами – начались взрывы снарядов

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Опубликовано: 09.10.2024 12:28 , Обновлено: 09.10.2024

В Брянской области РФ беспилотники атаковали склад с боеприпасами, из-за чего началась детонация боеприпасов. Об этом сообщил Telegram-канал Astra, информацию о взрывах подтвердили в МЧС России по Брянской области.

Как передала Astra информацию из украинских Telegram-каналов, атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев. На опубликованных видео слышен сильный грохот и видно красное зарево на ночном небе.

[info_b]Внимание! На видео ниже присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

Местные жители рассказали, что сирена звучала с двух часов ночи, но укрыться было негде, написала Astra. По информации Минобороны РФ, ночью 9 октября дежурные средства ПВО над территорией Брянской области сбили 24 беспилотника.

В главном управлении МЧС России по Брянской области подтвердили “взрывы 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района”. В то же время разрушение склада российские власти не подтверждали.

По информации Telegram-канала “Политика страны”, на этом складе хранятся снаряды из КНДР и корректируемые авиационные бомбы (КАБы).

Ранее Telegraf.news сообщал, что в ночь на 21 сентября несколько беспилотников атаковали склады с боеприпасами сразу в двух российских регионах. Взрывы после падения дронов зафиксировали вблизи города Тихорецка в Краснодарском крае и в поселке Октябрьском Тверской области.

В России беспилотники подорвали два склада боеприпасов. Власти уже эвакуировали 1200 человек