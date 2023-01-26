Взрыв в Киеве попал в прямой эфир британского телеканала
🎥 Видео
Взрыв в Киеве во время массированного ракетного удара 26 января попал в прямой эфир британского телеканала Sky News.
На видео слышны очень громкий звук и включившаяся за ним сигнализация. А также видны испуганные лица журналисток.
«Где это было? Не так далеко», — сказала одна из них.
Последствий взрыва Sky News не показал.
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Как сообщали власти Киева, российская ракета попала в нежилое здание. В результате погиб один человек погиб, еще двое пострадали.
Ранее Телеграф писал, что ракетный удар по Донецкой области попал в прямой эфир французского ТВ. Взрыв произошел за спиной журналиста Поля Гаснье, как раз в тот момент, когда он включался в прямой эфир ток-шоу.