Взрыв в Киеве попал в прямой эфир британского телеканала

🎥 Видео

Опубликовано: 26.01.2023 16:58 , Обновлено: 26.01.2023

Взрыв в Киеве во время массированного ракетного удара 26 января попал в прямой эфир британского телеканала Sky News.

На видео слышны очень громкий звук и включившаяся за ним сигнализация. А также видны испуганные лица журналисток.

«Где это было? Не так далеко», — сказала одна из них.

Последствий взрыва Sky News не показал.

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Как сообщали власти Киева, российская ракета попала в нежилое здание. В результате погиб один человек погиб, еще двое пострадали.

Ранее Телеграф писал, что ракетный удар по Донецкой области попал в прямой эфир французского ТВ. Взрыв произошел за спиной журналиста Поля Гаснье, как раз в тот момент, когда он включался в прямой эфир ток-шоу.