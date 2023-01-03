Ракетный удар по Донецкой области попал в прямой эфир французского ТВ

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Опубликовано: 03.01.2023 08:57 , Обновлено: 03.01.2023

Российские военные вечером 2 января ударили по Донецкой области, в частности, по Дружковке в районе Краматорска, заявили украинские власти. Этот момент попал в прямой эфир французского телеканала ТМС.

Взрыв произошел за спиной журналиста Поля Гаснье, как раз в тот момент, когда он включался в прямой эфир ток-шоу. Как сообщается на сайте телеканала, журналист в это время находился в Краматорске.

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Известно, что в результате обстрела пострадала ледовая арена.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем телеграм-канале, что «одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых».

«Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка», — отметил Тимошенко.

Дружковка находится на подконтрольной Украине части Донбасса, недалеко от Краматорска, до войны население города составляло 55 тыс. человек.