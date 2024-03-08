Конгресс США решил заставить китайских владельцев продать TikTok. Что будет с соцсетью?
Ключевой комитет Палаты представителей Конгресса США единогласно проголосовал в четверг, 7 марта, за двухпартийный законопроект, которое обяжет китайскую компанию ByteDance продать TikTok. В случае отказа, соцсети может быть запрещена в Соединенных Штатах.
Перед голосованием, которое завершилось со счётом 50:0, в комитете по энергетике и торговле американские законодатели провели секретный брифинг о проблемах национальной безопасности из-за китайских владельцев TikTok. В Конгрессе США назвали это самой серьезной угрозой стране, ведь видеосервис безумно популярен в стране, где им пользуются 170 миллионов американцев.
Белый дом также поддержал законопроект, который был внесен двухпартийной группой депутатов. “Этот законопроект важен. Мы приветствуем этот шаг”, - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Руководство TikTok отрицает, что делится данными о своих пользователях в США с Пекином. Соцсеть в четверг запустила кампанию, предупреждающую, что приложение рискует быть запрещённым в США. А разгневанные американские пользователи TikTok засыпали законодателей телефонными звонками, призывая их не поддерживать законопроект.
“Этот закон имеет предопределенный результат: полный запрет TikTok в Соединенных Штатах”, - говорится в заявлении компании.
“Правительство пытается лишить 170 миллионов американцев их конституционного права на свободу выражения мнений. Это нанесет ущерб миллионам предприятий, лишит артистов аудитории и лишит средств к существованию бесчисленных творцов по всей стране”, - говорится в заявлении компании.
Однако закону предстоит долгий путь. Некоторые конгрессмены подняли вопросы соответствия законопроекта Конституции США.