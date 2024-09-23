"Выполнял задание в онлайн-игре" — В российском Балаганске 13-летний школьник с молотком напал на одноклассников

Опубликовано: 23.09.2024 13:50 , Обновлено: 23.09.2024

В российском посёлке Балаганск, что в Иркутской области, вооружённый школьник напал на одноклассников. В результате ЧП, которое произошло сегодня, 23 сентября, как минимум три ученика получили ранения. Позже мальчик рассказал, что выполнял задание в онлайн-игре. По его словам, после этого он должен был совершить суицид.

По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло во время перемены в сельской школе Балаганска. Несколько восьмиклассников переодевались в раздевалке перед уроком физкультуры, когда в неё ворвался ещё один ученик. Несовершеннолетний набросился с молотком на одного из своих одноклассников и ударил его по голове. Двое других учеников, которые попытались защитить пострадавшего, получили травмы рук.

“Сообщение об инциденте в полицию поступило утром 23 сентября. 13-летний подросток ударил своего одноклассника, а также попал по рукам ещё двоим ученикам. Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы”, — отметили в МВД России по Иркутской области.

После случившегося Артём (так звали нападавшего. — Прим. Ред.) рассказал, что это было задание в онлайн-игре. При этом, по его словам, он сам попросил дать ему такое поручение — напасть на одноклассников, после чего совершить самоубийство. К слову, после инцидента на подростка завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».

Что известно о нападавшем?

Детский омбудсмен региона Татьяна Афанасьева рассказала, что школьнику 13 лет, он воспитывается в полной семье, на профилактических учётах не состоял и каких-либо “сигналов о неблагополучии” не было. При этом, по информации Telegram-канала Mash, Артёма характеризовали так: замкнутый, необщительный, никогда не смотрел в глаза, когда с ним разговаривали. Со слов учеников, подростка “никто не буллил”, он был тихим, “дружил только с двумя парнями”.

Ранее Telegraf.news писал, что в МВД России по Челябинской области сообщили об инциденте, который произошёл 16 сентября в одной из школ города. По предварительной информации, 13-летний мальчик с ножом и молотком ворвался в кабинет биологии и напал на присутствующих. От нанесённых травм пострадали четыре человека — трое учеников и учитель. Возможно, этот случай также был связан с онлайн-игрой.

В Челябинске 13-летний подросток с ножом и молотком напал на школьников и учителя — 4 человека в больнице