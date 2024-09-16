В Челябинске 13-летний подросток с ножом и молотком напал на школьников и учителя — 4 человека в больнице

Опубликовано: 16.09.2024 13:01 , Обновлено: 16.09.2024

В МВД России по Челябинской области сообщили об инциденте, который произошёл в понедельник утром, 16 сентября, в одной из школ города. По предварительной информации, 13-летний мальчик с ножом и молотком ворвался в кабинет биологии и напал на присутствующих. От нанесённых травм пострадали четыре человека — трое учеников и учитель.

В Челябинском отделении МВД рассказали, что в понедельник, около 09:20, подросток «причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю». В результате нападения четверо человек тут же увезли в больницу: ими оказались три школьницы и педагог. По данным Telegram-канала Mash, одна из девочек и вовсе находится в коме. К слову, сам нападавший также нанёс себе раны, сообщило издание«Интерфакс». Возможно, он пытался покончить с собой.

По информации Telegram-канала Baza, 57-летний учитель пыталась остановить подростка. Женщина рассказала, что он ничего не говорил, а “просто кричал”. В ответ на это учитель подбежала к нему, но “девчонки оказались чуть быстрее”. Нападавший стукнул их молотком по голове, после чего нанёс удары женщине — по руке, плечу и голове.

Что известно о нападавшем?

Нападавшего школьника тут же задержал наряд Росгвардии. Подросток был замкнутым, почти не общался со сверстниками и наблюдался у школьного психолога, сообщил Telegram-канал Shot. По информации главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, ранее он состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Мотивы школьника пока неизвестны.

В Следственном комитете России по Челябинской области сообщили о возбуждении двух уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (организация убийства), ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее Telegraf.news писал, что в старшей школе «Апалачи» в американском городе Уиндер, штат Джорджия, произошла стрельба. В результате ЧП двое учеников и двое преподавателей погибли, ещё девять увезли в больницу с тяжёлыми ранениями. Позднее в ФБР сообщили, что преступника задержали, а количество пострадавших выросло до 30 человек.

В США 14-летний подросток открыл стрельбу в школе — 4 человека погибло, 30 ранены