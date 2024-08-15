"Выходите, вы уже припарковались" - Украинские военные рассказали, как в первые дни нападения на Курскую область россияне попадали в плен

Опубликовано: 15.08.2024 10:04 , Обновлено: 15.08.2024

Украинский военный рассказал журналистам о первых днях наступления в Курской области РФ. По его словам, россияне принимали ВСУ за своих и попадали в плен неожиданно для себя.

С 38-летим украинским офицером Владимиром поговорил корреспондент BILD Вадим Моисенко, который побывал в Сумской области Украины недалеко от границы с Россией.

Тот рассказал, что в первый день наступления в Курской области 6 августа ВСУ продвигались вперед настолько близко, что российские военные принимали украинцев за своих.

«Около 100 российских солдат вышли из грузовиков и двинулись в сторону нашей позиции. Они не знали, что их вторая линия — это уже наша первая. Когда они подошли примерно на 60 метров, наши солдаты открыли огонь», — заявил Владимир.

Также он рассказал, что позже, в сумерках, к солдатам ВСУ подъехал российский танк с повернутым назад дулом.

Владимир утверждает, что российский танкист вышел и спросил их: «Парни, где лучше припарковаться?». А украинцы ответили: «Выходите, вы уже припарковались».

«Так мы захватили танк!» — поделился офицер ВСУ.

Что происходит в Курской области?

14 августа стало известно, что украинские власти начали обсуждать создание в Курской области военных комендатур.

“Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур”, — заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с Кабмином.

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, что это нужно для того, “чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению”.

В свою очередь власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом вечером 14 августа в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов

Ранее Telegraf.news писал, что эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли город Суджа в Курской области России. Такой вывод Репке сделал после изучения опубликованных украинскими солдатами видео.

ВСУ полностью захватили город Суджа в Курской области РФ — Bild