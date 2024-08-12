ВСУ полностью захватили город Суджа в Курской области РФ - Bild
Эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли город Суджа в Курской области России. Такой вывод Репке сделал после изучения опубликованных украинскими солдатами видео.
«Украинская армия продвинулась далее на центр города Суджа, и теперь можно визуально подтвердить, что она всего в 200 метрах к северу от него. А теперь есть окончательное подтверждение и того, что центр города взят Украиной», — сказал эксперт Bild.
“Облазили мы почти всю Суджу”, - сказал в ролике, опубликованном в соцсети Х, боец ВСУ.
[info_b]Внимание! В видео ниже присутствует нецензурная лексика и кадры тела убитого человека.[/info_b]
Как передал Bild, бойцы ВСУ опубликовали кадры с центральной Советской площади в Судже и близлежащих улиц.
Информация российских источников
Приближенный к Министерству обороны РФ Telegram-канал “Рыбарь” подтвердил, что “появились кадры, свидетельствующие о достижениях [украинских сил] на окружной дороге уже в центре города [Суджа]”.
По информации источника, там “остается как минимум очаговое присутствие российских войск и военнослужащих”. Неизвестно, контролируют ли ВСУ поселок Мирный и Михайловку около Суджи, дополнил “Рыбарь”.
Что сказал Путин
Ранее Telegraf.news сообщал, что президент России Владимир Путин 12 августа собрал совместное совещание Совбеза и других чиновников в своей резиденции “Ново-Огарево”, где потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как силы ВСУ выдавят с территории РФ.
Путин приказал российским военным «выбить» ВСУ с российской территории. Однако предупредил, что те могут зайти еще и в Брянской области, что граничит с Беларусью.
Путин приказал военным вытеснить украинцев из Курской области. Насколько продвинулись ВСУ?