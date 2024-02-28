«Выглядит катастрофически» - В США из-за лесных пожаров в 60 округах ввели режим ЧС

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Опубликовано: 28.02.2024 17:30 , Обновлено: 28.02.2024

В США разбушевалась огненная стихия. Ролики с места события уже набрали десятки тысяч просмотров и сотни обеспокоенных постов в соцсетях, ведь пожар направился в сторону атомной станции.

https://youtu.be/RZ7Ngb-_aSA?t=15

Служба лесного хозяйства Техаса уведомила о 13 активных пожарах площадью 77 135 акров (чуть более 31 тыс. га). Сообщили, что быстрому распространению огня способствует ветреная погода. Завод по сборке ядерных боеприпасов Pantex приостановил работу и эвакуировал персонал. Пользователи соцсетей вывели в топы зрелищные видео техасских пожаров, которые, по их словам, “выглядят катастрофически”. Некоторые ролики уже набрали десятки тысяч просмотров и множество комментариев.

“Ух ты, небо над Техасом выглядит так зловеще. Я молюсь, чтобы никто не пострадал”, — написал один из комментаторов под видео с пожаром в YouTube.

“Без сомнения, новый китайский воздушный шар-шпион, распыляет на нас зажигательные аэрозоли, реагирующие на воду”, — предположил еще один зритель.

В соцсети Х (ранее Twitter) даже предположили, что в пожаре “виноваты иностранные агенты”.

Ранее Телеграф писал об «Огненном водопаде» в калифорнийском Национальном парке Йосемити (США), который ежегодно приковывает к себе взгляды туристов и интернет-обывателей.

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