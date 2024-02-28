"Захватывает дух!" - Видео с "огненным водопадом" удивило сотни тысяч пользователей

🎥 Видео

Опубликовано: 28.02.2024 12:56 , Обновлено: 28.02.2024

Снятый на видео «Огненный водопад» в калифорнийском Национальном парке Йосемити (США) снова приковал к себе взгляды миллионов пользователей в интернете.

Каждый год, толпы туристов устремляются в Национальный парк Йосемити, чтобы лицезреть “Лошадиный хвост”. Так прозвали светящийся водопад в Калифорнии. Уникальный “лавовый” эффект ему придали лучи заходящего солнца. Интересно, что полюбоваться на это явление можно только в конце зимы и начале весны.

Видео уникального природного явления, размещенное в соцсети Twitter, за короткое время посмотрело более 187,8 тыс. пользователей, которые не скупились на восторженные комментарии. Вид водопада, напоминающего ниспадающую лаву, называли “чертовски крутым”, “восхитительным” и ” захватывающим дух”.

[info_b]Водопад “Лошадиный хвост” расположен на восточном склоне горы Эль-Капитан, одной из крупнейших горных вершин-монолитов Северной Америки. Его высота составляет 650 метров, а широкой публике о его существовании стало известно благодаря Джозефу Реддефорду Уолкеру в 1833 году. [/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал о коротком ролике, в котором мужчина решил сделать предложение своей даме на краю водопада. Видео набрало 12 миллионов просмотров.

Видео, где мужчина сделал предложение у водопада, набрало 12 млн. просмотров. Что пошло не так?