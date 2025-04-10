«Выбирала себя» - Супруга Обамы ответила на слухи о разводе

Опубликовано: 10.04.2025 08:15 , Обновлено: 10.04.2025

Мишель Обама, супруга бывшего президента США, прокомментировала слухи о якобы возникших у них с мужем семейных размолвках и планах развестись. В подкасте Work in Progress амеркианской актрисы Софии Буш бывшая первая леди также объяснила, почему в последнее время отказалась от участия в публичных политических акциях и мероприятиях.

Свою “отстранённость” от публичных околополитических мероприятий, в том числе, при участии экс-президента Барака Обамы его супруга объяснила простым желанием “пожить для себя”. По её словам, в статусе первой леди США такой свободы у неё, как и у её детей, не было.

“А теперь этого больше нет. Теперь у меня есть собственный календарь, и именно этим я и занималась в этом году. Это был действительно яркий пример того, как я сама вижу то, что должна сделать, — понимаете, не навешивая каких-то ярлыков. Я решила делать то, что лучше для меня самой, а не то, что я должна делать, не то, что, как я думала, другие люди ожидают от меня”, - рассказала о трансформации в собственном сознании Мишель Обама.

Как отметил телеканал CNN, бывшая первая леди, в числе прочего, пропустила церемонию инаугурации президента Дональда Трампа, а также государственные похороны бывшего президента США Джимми Картера в январе этого года.

Сама Мишель Обама призналась, что по началу ощущала чувство вины, когда она говорила “нет” и отказывалась от некоторых обязанностей, которые публика ожидала от неё, как от бывшей первой леди. Именно это изменение в её поведении, по словам самой Мишель Обамы, и породило слухи о её возможном разводе с мужем.

“Это то, с чем нам, женщинам, как мне кажется, приходится постоянно бороться - с тем, что мы “разочаровываем” людей. В этом году люди даже не могли понять, что я выбирала себя, причём настолько, что им пришлось предположить, что мы с мужем разводимся”, - объяснила экс-первая леди.

Она подчеркнула, что вовсе не решила полностью отказаться от публичной жизни и всё ещё находит время, чтобы выступить с речью или поучаствовать в каком-то публичном проекте. Но гораздо больше времени сейчас она уделяет себе, а также семье, в том числе, образованию дочерей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году появились слухи о романе Барака Обамы с американской актрисой Дженнифер Энистон. Сама звезда сериала «Друзья» их регулярно отрицала, а экс-президент в попытке развеять слухи о своем “неудачном браке” с женой Мишель в День святого Валентина, 14 февраля, опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram пост, в котором написал о том, что бывшая первая леди для него “по-прежнему та самая, несмотря на более чем три десятилетия брака”.

Обама ответил публичным признанием в любви к супруге на слухи о романе с актрисой Энистон