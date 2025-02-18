Обама ответил публичным признанием в любви к супруге на слухи о романе с актрисой Энистон

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Опубликовано: 18.02.2025 15:01 , Обновлено: 18.02.2025

Бывший президент США Барак Обама попытался развеять слухи о своем "неудачном браке" с женой Мишель и романе с американской актрисой Дженнифер Энистон. В День святого Валентина, 14 февраля, он опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram пост, в котором написал о том, что бывшая первая леди для него "по-прежнему та самая, несмотря на более чем три десятилетия брака".

«Тридцать два года вместе, а у меня всё ещё перехватывает дыхание от тебя. С Днём святого Валентина, Мишель», - подписал фотографию, на которой он изображён с супругой, экс-президент США.

Слухи о романе Обамы и Энистон появились в прошлом году, и, несмотря на то, что актриса сериала «Друзья» их отрицала, они снова начали курсировать в 2025 году.

Сама актриса в конце прошлого года в популярном вечернем шоу американского телеведущего Джимми Киммела заявила, что слухи о её романе с бывшим главой государства - “абсолютно неправда”.

“Я встречалась с ним только один раз в жизни. Я Мишель знаю гораздо лучше него,” - призналась Энистон.

Кстати, 3 октября 2024 года чета Обамы отпраздновала свою 32-ю годовщину свадьбы. В этот день на страничке Мишель в Instagram также появился пост с сердечными признаниями. «Мне нравится идти по жизни рядом с тобой», - написала она, на что супруг не преминул добавить: «Ты гениальная, добрая, веселая и красивая — и мне повезло называть тебя своей».

Ранее Telegraf.news рассказывал, что во время прошедших в прошлом году президентских выборах в Америке на одном из митингов в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис выступил рэп-исполнитель Эминем, после чего тот пригласил на сцену бывшего президента США Барака Обаму, который зачитал несколько строчек из песни рэпера Lose Yourself.

«Ладони вспотели, колени дрожат» — Обама зачитал рэп Эминема на митинге в поддержку Харрис