Оппозиция предъявила властям Грузии ультиматум из 4 пунктов

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Опубликовано: 28.10.2024 20:50 , Обновлено: 28.10.2024

На митинге в Тбилиси представители партий, которые не признали победу партии грузинского миллиардера Иванишвили "Грузинская мечта", выдвинули несколько условий для разрешения политического кризиса.

«Первое: и вы, и мы считаем эти выборы нелегитимными.

Второе – мы не собираемся входить в этот парламент, отказываемся от всех мандатов и аннулируем списки.

Третье – мы будем сражаться до тех пор, пока не победим, и мы обещаем, что победим.

Четвертое - у нас очень конкретное требование: это – провести выборы заново, но провести их должна международная избирательная администрация», - заявил один из лидеров оппозиционной партии «Единство-Национальное движение» Георгий Вашадзе.

Он уточнил, что оппозиция не будет вести какие-либо переговоры с «Грузинской мечтой». «Единственные переговоры и соглашения должны касаться повторного проведения выборов», - заявил Вашадзе.

В свою очередь, президент Грузии, которая поддержала оппозицию обратилась к собравшимся на митинг протеста в центре Тбилиси с призывом продолжать борьбу.

«Я хочу вам сказать, что вы, находящиеся здесь, не проиграли выборы. Они украли ваш голос и пытались украсть ваше будущее, никто не имеет на это права, и вы никому этого не позволите… Я могу поклясться, что буду с вами до конца этой европейской дороги и пока мы не достигнем дверей Европы…», - заявила Саломе Зурабишвили.

Тем временем, в Тбилиси внезапно прибыл премьер члена ЕС, Венгрии, Виктор Орбан, который уже поздравил правящую партию с победой. Так получилось, что кортеж политика проехал мимо протестующих, собравшихся в центре города, где его освистали.

В свою очередь, премьер Грузии от правящей партии Ираклий Кобахидзе попытался опровергнуть обвинения оппозиции в том, что следует линии российского Кремля.

“Наша задача к началу 2028 года на 90% выполнить свои обязательства по договорам по ассоциированию в Евросоюз и свободной торговле, что позволит достигнуть главной цели в 2030 году стать членом Евросоюза”, - пообещал после выборов Кобахидзе.

По данным ЦИК Грузии, правящая партия “Грузинская мечта” получила 53,93% голосов, а оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11,04%, «Единство – Национальное движение» – 10,17%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.