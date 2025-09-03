Роботы-волки, новые лазеры и межконтинентальная ядерка. Какое оружие показал Китай на военном параде?

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Опубликовано: 03.09.2025 11:15 , Обновлено: 03.09.2025

Китай продемонстрировал свою военную мощь на крупнейшем в истории страны военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны. В парадных расчётах на площади Тяньаньмэнь в Пекине заметили истребители-"невидимки" новейшего поколения, межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд, и большое число дронов самых разных мастей. Посмотрели, что известно о показаном Пекином вооружении.

“Верный ведомый” и “роботизированные волки”

Так, западные военные обозреватели обратили внимание на большое количество разнообразных дронов, представленных на параде. Некоторые из них, как сообщается, были оснащены искусственным интеллектом. Больше всего внимания привлёк гигантский подводный дрон AJX-002 . Впервые о нём заговорили летом этого года, после первых репетиций парада. Не заметить его было невозможно - выдают впечатляющие размеры торпедоподобного дрона: длина порядка 18–20 метров, диаметр около 1,5 метра.









Некоторые эксперты сравнили новинку с российским беспилотным комплексом “Посейдон”, который в США называют одним из главных орудий “судного дня”. Однако китайский ученый-ядерщик Го Цзянь в статье в Journal of Unmanned Underwater Systems обратил внимание на “существенные различия” этих двух проектов. По его словам, китайский AJX-002 является более универсальным дроном и может использоваться не только как потенциальное ударное ядерное средство, но и как обычный боевой беспилотник, а также служить долгоработающей разведывательной платформой.

На ряду с AJX-002 на параде в Пекине также были продемонстрированы и другие, менее заметные ударные беспилотники. В частности, дроны FH-97 (Feihong-97), работающие в формате “верный ведомый” (loyal wingman). Этот проект считается одним из самых амбициозных китайских военных проектов последних лет. Особенность FH-97 заключается в том, что они работают в паре с пилотируемыми боевыми самолётами и выполняют разведывательную функцию, но могут также использоваться для радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов по целям.

Также в параде участвовали и анонсированные ранее “роботизированные волки” , которые, по словам экспертов, могут использоваться для выполнения широкого спектра задач: от разведки и поиска мин до выслеживания солдат противника.









Китай “извлёк уроки из войны в Украине”?

Военный аналитик Майкл Раска, доцент Наньянского технологического университета, усмотрел в таком внимании Китая к беспилотникам резкое изменение военной стратегии страны. По мнению эксперта, Пекин “извлёк уроки из войны в Украине”, приняв тот факт, что в изменившихся условиях современной войны можно “просто забрасывать противника беспилотниками”, чтобы ослабить его оборону.

Такое же мнение выразил военный эксперт Александр Нил, научный сотрудник Гавайского аналитического центра Тихоокеанского форума, который обратил внимание на то, что в наши дни военным на поле боя приходится принимать решения “за наносекунды”, чтобы уничтожить противника и получить преимущество. Поэтому, по словам эксперта, военные всё чаще берут на вооружение возможности искусственного интеллекта (ИИ).

“Китай верит, что они могут контролировать ИИ. Они делают всё возможное, чтобы интегрировать его в свои системы”, - заявил Раска.

На военном параде также было продемонстрировано немало новых китайских ракет, включая DF-5C, DF-26D и DF-61 — твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты , пополнившие арсенал стратегического ядерного оружия Китая.

Ещё одним ранее анонсированным оружием, демонстрации которого ждали многие западные военные обозреватели, стало лазерное оружие LY-1 . Боевые лазерные установки прокатили по площади Тяньаньмэнь на восьмиколесном бронированном грузовике HZ-155.

Основное предназначение LY-I - противоракетная оборона. Боевая лазерная установка позиционируется как “испытанное средство эффективного перехвата ракет различного типа, включая крылатые ракеты авиационного базирования”. По словам Александра Нила, это лазерное оружие, как утверждают в Китае, способно вывести из строя орудие противника или сжечь электронику, а также ослепить пилотов.

“Инновационный подход” или “просто красивая картинка”?

Анализируя уведенную на параде военную технику и вооружение Майкл Раска отметил разительное отличие по сравнению тем, что демонстрировал Китай на военных парадах лет десять назад. Тогда представленная китайская военная техника представляла собой, как правило, “элементарные копии” гораздо более совершенного оборудования, изобретенного главным образом в США.

Сегодняшний же парад, по словам аналитика, продемонстрировал гораздо более инновационный и разнообразный спектр вооружений, особенно беспилотников и ракет. “Вертикальная структура и значительные ресурсы Китая позволяют ему производить новое оружие в огромных количествах гораздо быстрее, чем многие другие страны, включая Запад”, - отметил эксперт.

Впрочем, по поводу того, насколько хорошо вооруженные силы Китая смогут интегрировать все представленные системы вооружений, у западных экспертов всё же остаются большие сомнения, в том числе, из-за отсутствия реального боевого опыта у нынешней армии Китая.

“Они могут демонстрировать эти яркие передовые платформы, но достаточно ли у них организационной гибкости, чтобы использовать их по своему усмотрению?” - задался вопросом Раска.