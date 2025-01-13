Вучич заявил, что "несмотря на форс-мажор" Азербайджан не будет прекращать экспорт газа в Сербию

Опубликовано: 13.01.2025 07:41 , Обновлено: 13.01.2025

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Азербайджана пообещали не останавливать поставки газа, о которых говорилось ранее. Напомним, накануне Баку предупредил, что страна вынуждена прекратить экспорт в связи с "форс-мажором и проблемами, которые возникли". Однако впоследствии Азербайджан заявил, что этого удастся избежать.

Глава Сербии заявил, что ранее получил от Азербайджана уведомление о проблемах на месторождении Шах-Дениз, что должно было повлиять на ежедневную поставку 1,7 млн куб. м газа в ближайшие месяцы. Компания BP Azerbaijan заявила, что в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha терминалом Сангачал была обнаружена техническая неисправность, идут работы по её устранению.

Однако спустя время власти Баку пообещали Сербии не останавливать поставки газа «несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажором».

«Выражаю бесконечную благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву, которого я с нетерпением жду в Белграде в ближайшее время», — написал Вучич в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

В воскресенье, 12 января, телеканал AnewZ со ссылкой на источники в правительстве Баку передал, что, несмотря на проблему, платформа «Шахдениз Браво» полностью работоспособна и обеспечивает непрерывный экспорт. В BP также сообщили, что неисправность устранили без ущерба для трубопровода или окружающей среды.

[info_b]Сербия потребляет около 3 млрд куб. м газа в год, примерно две трети этого объема приходится на Россию, отмечал Bloomberg (в 2021 году «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту — через «Турецкий поток» и далее через Турцию и Болгарию).

В 2023 году страна подписала соглашение с Азербайджаном о закупке 400 млн куб. м природного газа в год в период с 2024 по 2026 год, с возможностью увеличения объемов с 2027 года. Поставки начались в прошлом феврале.[/info_b]

К слову, ранее США ввели санкции против главной сербской газовой и нефтяной компании Naftna Industrija Srbije (NIS), контрольный пакет акций которой принадлежит российским «Газпрому» и «Газпромнефти».

«Это самые суровые санкции, когда-либо затрагивавшие компанию в Сербии», — заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в пятницу. Новые финансовые санкции, введённые Минфином США против российского энергетического сектора, ставят под угрозу и сербскую нефтегазовую отрасль, если страна продолжит сотрудничать с Россией, [link href=“https://www.politico.eu/article/serbia/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] издание politico.eu.

«Они требуют от нас полного выхода российских компаний, — сказал Вучич. — Они даже не допускают возможности сохранения 49-процентной доли, а требуют полного выхода из NIS».

Ранее и США, и ЕС критиковали Сербию за то, что «Газпром нефть» владеет 50% акций NIS, а «Газпром» — ещё 6,15%. Сербскому правительству принадлежит лишь 29,8% акций компании.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство финансов США ввело новые санкции против России, которые в Белом доме назвали самыми значительными по отношению к энергетической отрасли РФ. Так, под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний. Кроме Америки аналогичные меры ввела и Великобритания.

Минфин США ввёл «самые жёсткие санкции» против нефтяной отрасли России