Цены на бензин в России приблизились к белорусским

Опубликовано: 06.10.2025 15:20 , Обновлено: 06.10.2025

На фоне топливного кризиса и даже дефицита, который в последние недели наблюдается в России из-за атак ВСУ на российские НПЗ, цены на российских АЗС пошли вверх. О резком росте стало известно 6 октября.

Так, цены на моторное топливо в столице России Москве идут вверх уже вторую неделю подряд, сообщила Московская топливная ассоциация.

Стоимость литра бензина АИ-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 российских рубля (2,22 BYN). АИ-95 подорожал на 39 копеек — до 66,65 российских рубля (2,45 BYN) за литр. Дизельное топливо прибавило 35 копеек и стоит в среднем 71,8 российских рубля (2,64 BYN).

Таким образом, хотя бензин в Беларуси все ещё дороже (АИ-92 на 28 копеек, а АИ-95 на 15 копеек), дизельное топливо уже стоит практически одинаково, что в Москве, что в Беларуси.

Если тенденция последних недель продолжится, разница в ценах в Беларуси и ее восточной соседке может сократиться или даже сменить знак, особенно по дизельному топливу, где паритет уже достигнут.

Тем временем в разных регионах России начали вводить лимиты продажи топлива в одни руки. С 3 октября ограничения ввели на заправках Tamic Energy. Там автомобилистам разрешили приобретать не более 30 литров бензина и 70 литров дизельного топлива.

А в Свердловской области ввели ограничения на отпуск топлива «в одни руки» и «про запас». Жители региона жалуются, что на АЗС заливают не больше 30 литров на машину и не заливают бензин в канистры. На 95-й бензин — ограничение ещё жёстче, по 20 литров на машину.

Все это происходит на фоне того, что Украина нарастила усилия по нанесению критического ущерба российской энергетической инфраструктуре. Почти половина нефтеперерабатывающих заводов в России уже подверглась атакам беспилотников и ракет, подсчитали в The Economist. По некоторым данным, до 40% мощностей были выведены из эксплуатации.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство энергетики России признало, что в стране, особенно в некоторых регионах образовался дефицит автомобильного топлива. В первую очередь речь идёт о так называемых “присоединенных регионах” - территории Украины, находящиеся под контролем РФ.

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