ВСУ заявили, что в Курской области им в плен сдались сразу 100 российских военных

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Опубликовано: 15.08.2024 13:59 , Обновлено: 15.08.2024

Вооружённые силы Украины заявили, что накануне вечером, 14 августа, им в плен сдались более 100 российских военных в Курской области. По информации различных источников, спецназ ЦСО "А" СБУ пленил в общей сложности 102 солдата 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и кадыровского "Ахмата". По информации СМИ, это самый большой "разовый улов" с начала вооружённого конфликта.

Видео пленения российских военных, брошенных на защиту Курской области, [link href=“https://t.me/hochu_zhyt/1795” title=“опубликовал” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовал [/link] проект «Хочу жить». На кадрах, сделанных в большом ангаре, видны десятки солдат, у многих из которых закрыты лица. В общей сложности в ходе украинского наступление на Курск, в результате которого Россия утратила контроль над территорией площадью не менее 800 квадратных километров, в плен были захвачены сотни военнослужащих, передала британская газета Financial Times.

К слову, в четверг уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия инициировала переговоры с Украиной об обмене пленными в Курской области. По его словам, с российской стороны в переговорах участвует уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а Киев уже уведомил о ситуации с пленными Международный комитет Красного Креста и ООН.

Ранее Telegraf.news писал, что на российских порталах по трудоустройству начали появляться вакансии на рытьё траншей в Курской области, в которой в начале августа начали наступление Вооруженные силы Украины.

Россиянам предложили работу — копать окопы в Курской области. Какая зарплата?