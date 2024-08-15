Россиянам предложили работу - копать окопы в Курской области. Какая зарплата?

📷 Фото

Опубликовано: 15.08.2024 11:46 , Обновлено: 15.08.2024

На российских порталах по трудоустройству начали появляться вакансии на рытье траншей в Курской области, в которой в начале августа начали наступление Вооруженные силы Украины. Какую зарплату предложили?

В объявлениях “срочно” требуют разнорабочих, способных копать окопы в в Курской области. Работодатели пообещали зарплату от 150 000 до 371 000 рублей, что эквивалентно примерно 1600-4000 долларам, сообщило CNN.

В дни, последовавшие за неожиданным вторжением Украины через границу в Россию, появились сообщения о том, что российские военнослужащие роют окопы в районе Курской атомной электростанции (КАЭС), готовясь к наступлению Украины.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия начала работать над созданием своих пограничных укреплений, но не выделила достаточного количества персонала для выполнения этой задачи.

«Малочисленные пограничные укрепления оказались недостаточными для предотвращения украинских успехов на начальном этапе вторжения в Курскую область, и российское военное командование, вероятно, придет к выводу, что потребуются дополнительные обязательства по выделению живой силы и техники на международной границе», - написали в ISW.

Ранее Telegraf.news писал, что украинский военный рассказал журналистам о первых днях наступления в Курской области РФ. По его словам, россияне принимали ВСУ за своих и попадали в плен неожиданно для себя.

«Выходите, вы уже припарковались» — Украинские военные рассказали, как в первые дни нападения на Курскую область россияне попадали в плен