ВСУ "застали русских врасплох" и готовят окружение - Купер. Карта

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.09.2022 18:27 , Обновлено: 25.09.2022

Австрийский военный аналитик Том Купер заявил, что украинские войска за последние полтора дня не просто прорвали вторые линии обороны россиян в районе Лимана, но значительно продвинулись в своих усилиях окружить группировку ВС РФ на стыке Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Российские милблоги утверждают, что достижения ВСУ сопровождаются большими потерями украинцев.

“По сути, разгромленная [российская] 1—я гвардейская танковая армия — вероятно, включающая элементы 2-й гвардейской общевойсковой армии и 41-й общевойсковой армии - уступила атакам [украинских] 25-й мехбригады и 66-й мотострелковой бригады”, - [link href=“https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-25-september-2022-f3dd59b0b5d1” rel=“noopener” target=“_blank”] сделал [/link] вывод эксперт Том Купер.

“За последние 36 часов последние двое освободили Лозовое и Пески-Радковские, затем застали русских врасплох, повернув на восток, достигли Нового и, далее на север, Макеевки. К югу от этого района русские сообщают о потере контакта с двумя подразделениями их ЧВК (Барс-13 и Барс-16) две ночи назад, но еще одно подразделение — Кубанский полк — все еще должно держаться в Лимане”, - сообщил военный эксперт со ссылкой на российские же милблоги.

“Эта “ситуация” начала развиваться 23 сентября: по состоянию на вчерашнее утро ситуация была настолько тяжелой для Москвы, что там отдали приказ ВКС напрямую атаковать на наступающие украинские подразделения. Точно так же, как и несколько недель назад, это привело к тому, что русские понесли большие потери в самолетах и вертолетах. Только вчера украинцы заявили, что были сбиты: 1 Ка-52, 1 Ми-8, 1-2 Су-25, 1 Су-30СМ, 2 Су-34”, - подсчитал Том Купер.

По его мнению, военная логика должна была заставить отступить из Лимана оставшиеся там подразделения русских, чтобы избежать больших потерь живой силы и техники. Однако Том Купер уверен, что такой приказ запретил давать лично Владимир Путин, которому важно выиграть время для проведения частичной мобилизации и отправки новых подразделений на фронт. Тем более севернее, в районе Сватово, готовится новая линия обороны.

Украинский военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что Лиман важен для обороны россиян на этом участке фронта.

“Лиман не имеет политического значения. Имеет оперативное значение. Населенный пункт влияет на ситуацию на оперативном направлении. Вспомните, когда мы отступали, а они взяли Лиман, у нас сразу появилась угроза флангового удара и окружения наших войск. Мы вынуждены были отступать в этом направлении, выводить войска из-под удара, чтобы они не попали в котел. Вот какое значение имеет Лиман”, - передает ТСН слова эксперта.

“Сейчас ровно противоположная ситуация. Если мы берем Лиман, у нас открывается оперативный простор на Сватово и Кремневую, от Кременной мы заходим в тыл Северодонецк и Лисичанск попадает в окружение. Это опорный пункт обороны российских войск в этом оперативном направлении”, - отметил Олег Жданов.

По словам эксперта, россияне сейчас “усиленно роют рубеж обороны, окопы, чтобы там закрепиться”.

“Кременная-Сватово они пытаются сделать границу обороны, на которой будут пытаться остановить наши войска”, - рассказал Олег Жданов.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские вооруженные силы не дали россиянам закрепиться на левом берегу реки Оскол. Именно там Минобороны РФ хотело устроить новую линию обороны после спешного отступления из Харьковской области.

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