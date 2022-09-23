Украина окончательно прорвала оборону русских на Осколе - "Окружение не за горами"

Опубликовано: 23.09.2022 08:40 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские вооруженные силы не дали россиянам закрепиться на левом берегу реки Оскол. Именно там Минобороны РФ хотело устроить новую линию обороны после спешного отступления из Харьковской области.

По сообщениям российских милблогов, ВСУ развили успех, форсировали реку Оскол и закрепились на левом берегу. А ещё почти взяли в окружение Лиман.

“Украинские формирования 21 сентября начали штурм Дробышево. Цель — выдавить российские войска из населённого пункта и выйти к Ставкам для окружения Лимана с севера. В Дробышево украинским форсированиям удалось оттеснить военнослужащих ВС РФ к окраине населённого пункта, однако российский контингент продолжает оборону посёлка”, - сообщил тг-канал “Рыбарь” со ссылкой на источники в российских вооруженных силах.

Министерство обороны России и Минобороны Украины пока не комментировали информацию о прорыве ВСУ.

Однако российские источники сообщают, что украинская бронегруппа прорвала фронт к северо-западу от Лимана. Мотопехота противника со стороны сел Рубцы и Лозовое вклинилась в оборонительные порядки ВС РФ в районе Редкодуба и Карповки.

Российские источники утверждают, что ВС РФ с помощью артиллерии смогли “замедлить темпы наступления и сорвать планы по вклиниванию в оборонительные порядки ВС РФ”. В то же время, бои идут в полях между селами Карповка и Лозовое на левом берегу Оскола.

ВСУ удалось закрепиться в Дробышево и у деревни Карповка.

“В настоящее время украинское командование осуществляет переброску дополнительных сил для проведения очередного штурма и окружения Лимана. При отсутствии каких-либо действий со стороны ВС РФ такой вариант уже не за горами”, - сообщили в тг-канале “Рыбарь”.

Карта боёв в районе Лимана и Сватово

Зато в Генштабе Украины утверждают, что смогли ранить командира 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии генерал-майора Цокова в районе города Сватово.

В свою очередь, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире канала Фейгина на Youtube, что об окружении Лимана пока говорить рано.

«На Лимане еще пока не похоже на окружение. Но Лиману #####… В любом случае берем. Тут просто надо подождать пару дней и все будет хорошо», - не выбирая слов, сказал советник Офиса Зеленского.

В американском Институте изучения войны (ISW) также подтвердили прорыв ВСУ.

Там уверены, что украинцы начали наступать на Лиман с севера, атакуя через Редкодуб и Коровий Яр.

Почему важен Лиман

Украинский военный эксперт Олег Жданов [link href=“https://youtu.be/5U9ManOm7-M” rel=“noopener” target=“_blank”] объяснил [/link], чем важен город Лиман и что будет, когда его освободят ВСУ.

“Если мы берем Лиман, то дальше для нас открываются два пути. Либо мы идем на Сватово, либо на Северодонецк”, – отметил Жданов.

По его словам, у украинских военных под Лиманом также появится возможность соединиться с частями, которые освободили Белогоровку. А это будет означать окружение частей ВС РФ.

В целом освобождение Лимана открывает перед украинскими военными оперативный простор. Именно поэтому россияне пытаются удержать этот населенный пункт. Кроме того, Жданов предполагает, что до Лимана не успеют дойти российские резервы, прежде, чем его освободят ВСУ.

“Если ВСУ возьмут Лиман, то создается плацдарм для успешного наступления на Северодонецк, обходя Лисичанск. Лисичанск остается за рекой Северский Донец. А группировка войск может спокойно наступать на Северодонецк — на его восточную окраину. То есть, охватывая агломерацию Северодонецк-Лисичанск. Поэтому нам нужно взять Лиман”, - заявил ранее Олег Жданов.