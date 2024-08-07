ВСУ зашли на 25 км в Курской области? Российские СМИ поделились неофициальными сводками с нового фронта

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Опубликовано: 07.08.2024 19:20 , Обновлено: 07.08.2024

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что наступление частей ВСУ было остановлено у границы, а продвинуться вглубь Курской области им не дали. Однако в российских провоенных пабликах растет паника. Там заявили, что украинские военные уже достигли глубины 25 км от границы.

По данным тг-канала “Московский пул”, в Генштабе РФ считают, что наступательные действия ВСУ в Курской области не продлятся дольше “двух-трех дней максимум”. Мало того, там заверили, что Валерий Герасимов придумал как бороться со строительным настулпением украинцев.

“Да, очевидно, на первом этапе все были застигнуты врасплох, но сейчас есть понимание, как действовать, чтобы перевести военные действия за границу РФ — в Сумскую область Украины”, — заявил анонимный инсайдер тг-канала.

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ВСУ уже в 25 километрах от границы?

Тем временем, популярный российский тг-канал о войне “Рыбарь” сообщил, что на 18:00 украинские военные были замечены у поселка Коренево, что в 25 километрах от границы. А в городке Суджа идут бои с основными частями ВСУ.

“Ситуация в Курской области продолжает ухудшаться: за последний час поступило несколько подтверждений о как минимум частичном контроле украинских формирований над Суджей, а также выходе передовой бронегруппы противника к границам Коренево”, - пожаловались российские военкоры.

Там сообщили, что украинские военные продвинулись к югу от Суджи, заняв такие поселки, как Горналь, Гуево и Куриловка.

Карта продвижения украинских войск вглубь территории Курской области

На северо-западном участке ВСУ также имели успех и расширили зону контроля. “Занята деревня Леонидово и село Любимовка. При этом российские войска предприняли попытку контратаки в направлении расположенного неподалеку хутора Зеленый Шлях, однако освободить населенный пункт не удалось”, - по згалист на тг-канале “Рыбарь”.

“На данный момент российские войска наносят удары по украинским формированиям и ведут бои на трассе, пытаясь не допустить занятия противником административного центра Кореневского района”, - поделились плачевным состоянием обороны российских войск в Курской области российские эксперты.

Так же там уточнили, что ВСУ приступили к сооружению укреплений на занятых территориях в Курской области России. “…длительная подготовка противника к нанесению удара, увы, дала свои плоды. На оккупированные ВСУ части российской территории направляется инженерная техника противника для оборудования оборонительных укреплений”, - рассказали на “Рыбаре”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что вторые сутки на территории России идут бои. Подразделения ВСУ, которые ранее, по утверждению Минобороны РФ, стояли на границе с Беларусью, каким-то образом смогли тайно сформировать ударный кулак и зайти вглубь Курской области на 5-15 километров. Именно о такой глубине сообщили российские военкоры.

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