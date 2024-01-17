Макрон пообещал Украине дальнобойные ракеты и сотни бомб

Опубликовано: 17.01.2024 07:49 , Обновлено: 17.01.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил во вторник, 16 января, о планах отправить в Украину 40 крылатых ракет большой дальности Scalp (аналог Shadow Storm), а также сотни управляемых бомб. Также французский президент пообещал прилететь в Киев.

По его словам, Макрон посетит Украину в феврале, чтобы обсудить перспективу подписания соглашения о поддержке с Украиной, аналогичного тому, которое Великобритания подписала несколько дней назад.

“Мы сможем доставить гораздо больше припасов, и мы в основном поможем Украине в ее потребностях, в частности, в защите ее неба. Я сам отправлюсь в Украину в феврале”, - сказал Макрон, добавив, что нельзя позволить России выиграть войну, развязанную против Украины.

Соглашение между Великобританией и Украиной было подписано в прошлую пятницу во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. В нем говорится, что Лондон будет поддерживать Украину сейчас, а также в будущих конфликтах с Россией. Это предполагает быструю и долгосрочную военную помощь, а не размещение британских солдат.