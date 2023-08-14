ВСУ разгромили новейшие российские танки Т-90М

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Опубликовано: 14.08.2023 16:18 , Обновлено: 14.08.2023

Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter 14 августа сообщило, что ВСУ уничтожили несколько новейших российских танков недалеко от села Андреевка в Донецкой области. Ранее в РФ назвали эти танки значительно более совершенными, чем западные аналоги.

“Прорыв провалился. Три российских танка Т-90М “Прорыв”, тягач-транспортер МТ-ЛБ и БМП подбиты и брошены недалеко от села Андреевка Донецкой области”, - говорится в сообщении.

На кадрах, по-видимому, аэрофотосъемки видны неподвижные брошенные транспортные средства. У части из них серьезные повреждения. Когда были сделаны кадры - неизвестно.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/DefenceU/status/1691036714289029120?t=vN6FOym8ZApi7ZAXTZcxuw&s=19”]

Таким образом в Минобороны Украины, видимо, ответили на видео и фото, распространяемые российскими источниками в июне, где были видны брошенные и разбитые украинские “Леопарды”.

Ранее, 14 августа, российское издание “Известия” сообщило, что российские танки Т-90М значительно модернизировали, что сделало их “сильнее и маневреннее зарубежных аналогов”.

Ранее Телеграф сообщил, что американский Институт изучения войны (iSW) 11 августа сообщил, что украинские войска добились “значительных тактических успехов в западной части Запорожской области” на фоне продолжающихся контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта 11 августа.

ВСУ добились «значительных успехов» — ISW