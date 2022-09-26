ВСУ продвинулись в сторону Луганска. Сводка. Карта

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 26.09.2022 15:59 , Обновлено: 04.07.2024

Российские источники сообщают, что 26 сентября ВСУ смогли продавить ещё дальше вглубь линию обороны российских военных на стыке Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Украинцы расширили плацдарм, освободили новые населенные пункты и приблизились к границе Луганской области.

А вот украинские источники пока молчат. Обычно такое происходит, когда ВСУ проводят успешные наступательные операции. Если бы было наоборот, то тут уже украинские СМИ сообщают чаще об оступлении и потерях.

Известно только, что Владимир Зеленский провел 26 сентября очередное заседание военной ставки.

“Были приняты решения относительно активных действий сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины”, - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1574380075046273025?s=20&t=fZqUcNyggfplg_dMwr-C8g

“Президент подчеркнул важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед”, - сообщили в офисе Зеленского.

Бои в районе Лимана

“Сохраняется угроза линии фронта к западу от Лимана. ВСУ удалось обойти с севера плацдарм союзных сил у Дробышево и расширить прорыв под Редкодубом… Подразделения ВСУ установили контроль над сёлами Карповка, Новое и расширили плацдарм севернее Дробышево. Дробышево пока под контролем российских сил”, - сообщил российский тг-канал Рыбарь, отслеживающий боевые действия в Украине.

По его данным, украинское командование наращивает группировку для расширения плацдарма и выхода к трассе Сватово — Боровое. Севернее села Редкодуб идут ожесточенные бои.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1573787617765752833?s=20&t=fZqUcNyggfplg_dMwr-C8g

В свою очередь, российский военный эксперт Игорь Гиркин сообщил, что южнее ВСУ взяли штурмом важный населенный пункт Шандриголово. В Рыбаре же утверждают, что со стороны Карповки украинцы предприняли попытку прорыва обороны российских войск в направлении Шандриголово двумя ударными группами.

Восточнее Редкодуба украинские части пытаются продвигаться в сторону Зеленой Долины, чтобы через Ставки и Колодези окружить Лиманскую группировку.

Российские милблоги уверены, что командование ВС РФ бросает в бой резервы “с целью сковать части украинских войск и снизить темпы их продвижения, выиграв время для создания сплошной линии обороны и стабилизации ситуации на фронте”.

Бои на севере-востоке - на стыке Харьковской и Луганской областях

Если продвинуться на карте севернее Лимана, то и там подразделения ВСУ возобновили наступление на позиции ВС РФ в восточной части Харьковской области для выхода к границам Луганской Народной Республики.

“Военнослужащие 3 батальона 14 омбр ВСУ во второй половине дня 25 сентября начали выдвижение из районов Горобьевки и Двуречного в направлении Таволжанки. Штурмовые группы соединения наступают на Таволжанку с северо-запада. ВСУ смогли закрепиться в районе железнодорожных путей. На данный момент ВСУ ожидают прибытия резервов для продолжения атаки на российские позиции” - сообщают эксперты Рыбаря.

Таким образом можно сделать вывод, что российским войсками не удалось создать обороный рубеж по реке Оскол. ВСУ уже в нескольких местах успешно форсировали реку, создали пладармы и медленно прогрызабтся сквозь оборону россиян.

Украинские огневые группы расчетов ПЗРК обеспечивают прикрытие пехоты от российской авиации в Двуречной и Новомлынска. За последние дни известно о не менее, чем 5 российских чамолетахя сбитых в районе наступления ВСУ.

Ранее Телеграф сообщил, что австрийский военный аналитик Том Купер заявил, что украинские войска за последние полтора дня не просто прорвали вторые линии обороны россиян в районе Лимана, но значительно продвинулись в своих усилиях окружить группировку ВС РФ на стыке Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Российские милблоги утверждают, что достижения ВСУ сопровождаются большими потерями украинцев.

ВСУ «застали русских врасплох» и готовят окружение — Купер. Карта