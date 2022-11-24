ВСУ показали битву дронов в небе над Украиной

🎥 Видео

Опубликовано: 24.11.2022 16:34 , Обновлено: 24.11.2022

Воооруженные силы Украины 24 ноября опубликовали видео эпичной битвы дронов — украинского и российского. Кто победил?

На опубликованных кадрах видно летящий квадракоптер с традиционной для российских войск маркировкой Z.

В какой-то момент он внезапно и быстро поднимается вверх, к дрону, снимающему происходящее, и после удара также стремительно падает.

ВСУ в этом бою записали победу на свой счет.

https://twitter.com/DimSel007/status/1595753409902174213

Кстати, это не первая битва дронов РФ и Украины. Ранее в Сеть выкладывали еще несколько роликов.

Например, 20 ноября было почти как в голливудском боевике, со взрывом:

https://twitter.com/es_luhanshchyny/status/1583000315690831872

А 14 ноября, как пишут СМИ, российски дрон пытался протаранить в воздухе украинский беспилотник. Но последний выдержал атаку.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1592220624000516096

Ранее Телеграф писал о самом первом видео воздушного боя российского беспилотного летательного аппарата с украинским. Кажется, схватка была недолгой.

Появилось видео боя российского и украинского дронов. Кто победил?