Крым пережил самую массированную атаку беспилотников с начала войны

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Опубликовано: 21.09.2023 07:53 , Обновлено: 21.09.2023

В ночь с 20 на 21 сентября жители Крыма пережили, по их словам "самую массированную атаку" с начала активных военных действий в Украине. О звуках летящих беспилотников и взрывах сбитых системой ПВО дронов ночью сообщали жители Севастополя, Евпатории, Джанкоя, Сака, Новофëдоровки. В Минобороны России отчитались о 19 сбитых дронах.

Согласно официальному заявлению российского оборонного ведомства, часть беспилотников сбили над акваторией Черного моря, часть - непосредственно над Крымским полуостровом, ещё по одному беспилотнику средства ПВО уничтожили в небе над Курской, Белгородской и Орловской областей. О повреждениях, вызванных падением беспилотников, в ведомстве не сообщили.

Жители Крыма делились в соцсетях видео, на котором слышны звуки пролёта беспилотников, а также взрывами сбитых ПВО дронов.

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По данным телеграм-канала Shot, в Орловской области по ударом оказалась нефтебаза “Дружба”. Источники канала сообщили, что беспилотник рухнул на территорию нефтехранилища и сдетонировал рядом с резервуаром с водой. Через полчаса ещё один дрон залетел на территорию базы, он не взорвался. По данным канала, серьезных повреждений резервуаров с топливом и пострадавших нет.

Россия ответила массированным ударом по Киеву и другим областям Украины

Тем временем воздушная тревога минувшей ночью звучала и во многих украинских регионах. Так, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о семи пострадавших (троих, в том числе 9-летнюю девочку, пришлось экстренно госпитализировать). Всего, по данным, Киевской городской военной администрации, падение обломков от сбитых российских ракет зафиксировано в четырех районах столицы. Повреждения получили припаркованные автомобили,есть возгорания в нежилых зданиях, выбиты стекла в жилых домах и профтехучилище, в Дарницком районе повреждена газовая труба, в некоторых районах пропало электричество.

Начальник городской военной администрации Сергей Попко заявил, что удар по столице наносился примерно из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС крылатыми ракетами типа Х-101/555/55. По его словам, средствами ПВО за ночь уничтожено более 20 ракет.

По информации украинских СМИ, как минимум шесть взрывов прогремели в Харькове, сигнал воздушной тревоги и взрывы также звучали ночью в Черкасской области, в таких города как Хмельницкий, Винница, Ровно, Ивано-Франковск.