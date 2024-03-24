ВСУ объявили о поражении сразу двух российских военных кораблей

Опубликовано: 24.03.2024 12:15 , Обновлено: 24.03.2024

В результате ночной атаки дальнобойных ракет в Крыму, была поражены российские большие десантные корабли (БДК) "Ямал" и "Азов", заявили в страткомитете ВСУ. Однако не раскрыли подробности и не привели доказательства.

[inf]БДК “Ямал” и “Азов” принадлежат к серии больших десантных кораблей проекта 775 (по кодификации НАТО — Ropucha, что на польском означает жабу), которые были построены в Польше на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске для ВМФ СССР.[/inf]

В то же время, российские военные паблики утверждают, что в результате атаки ВСУ в Крыму были повреждены три военных самолета ВКС РФ. А также погибли 34 российских военных в результате удара трах украинских ракет Storm Shadow по замаскированному узлу связи Чормонорского флота РФ.

Однако в Минобороны России официально не сообщали о жертвах среди военных, а также не подтверждали повреждения самолётов и кораблей.

Ранее Телеграф сообщил, что утром 24 марта российский губернатор Севастополя сообщил о массированной ракетной атаке на город, в результате которой погиб один человек. Ещё четыре человека ранены, рассказал в своих соцсетях Михаил Развожаев. По его словам, ночью российские военные сбили больше 10 ракет. Ударная волна выбила стёкла в домах, а движение по Крымскому мосту было приостановлено.

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