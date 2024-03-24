Российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши — Варшава

Опубликовано: 24.03.2024 10:16 , Обновлено: 24.03.2024

Власти Польши заявили, что сегодня утром, 24 марта, около 04:23 воздушное пространство страны нарушила российская ракета. На территории Люблинского воеводства она пробыла 39 секунд, это отследили радиолокационные системы.

Целью крылатой российской ракеты, запущенной дальней авиацией, стали несколько городов на западе Украины. В ответ власти привели в готовность польские и союзные самолёты, а также подчеркнули, что военные следят за ситуацией и “остаются в постоянной готовности обеспечить безопасность своего воздушного пространства”.

“Главнокомандующий Вооруженными силами и союзники были незамедлительно проинформированы о ходе очередного инцидента нарушения границы НАТО боевыми средствами Российской Федерации”, — отметил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севьера.

Российские военные напали на Украину в воскресенье утром. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, “целью были объекты критической инфраструктуры”, пишет издание Wiadomości.

К слову, утром 24 марта губернатор Севастополя сообщил о массированной ракетной атаке на город, в результате которой погиб один человек. Ещё четыре человека ранены, рассказал в своих соцсетях Михаил Развожаев. По его словам, ночью военные сбили больше 10 ракет. Ударная волна выбила стёкла в домах, а движение по Крымскому мосту было приостановлено.

“У подросткa 18 лет поверхностные резaные рaны предплечья, у мужчины 1991 годa рождения осколочное сквозное рaнение предплечья, у мужчины 1989 — осколочные рaнения руки, у женщины 1957 годa рождения перелом голени”, — написал в своём Telegram-канале Развожаев.

Также он подчеркнул, что отраженная Россией украинская атака “была самой массированной за последнее время”.

Ранее Телеграф писал, что премьер-министры стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы укрепления военной мощи Евросоюза и поддержку Украины в войне с Россией. Глава Европейского совета призвал лидеров к переводу экономики на “военный режим.”

Лидеры ЕС призвали перевести экономику на «военный режим»