ВСУ обвинили Россию в атаке 145 шахедами по 14 областям Украины
Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 25 ноября и вечером 24-го Украину атаковали ударными беспилотниками Shahed и дронами "неустановленного типа" с территории России. Всего, по их информации, было 145 дронов, из них 71 сбили.
По информации ВСУ, шахеды летели из российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска. Украинская армия утверждает, что их противовоздушная оборона сбила 71 дрон в 14 областях страны: Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.
“71 БПЛА локационно потерян, предположительно, из-за активного противодействия РЭБ [радиоэлектронной борьбы] Сил обороны, еще один беспилотник полетел в сторону Беларуси”, - заявили в Воздушных силах ВСУ.
Также там утверждают, что 24 ноября с 10:00 до 17:30 по Украине ударили беспилотниками различных типов, управляемыми авиабомбами и авиационными ракетами Х-59/69.
Атака ракетами
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале 25 ноября написал, что продолжается спасательная операция после утреннего ракетного удара по Харькову. “В настоящее время известно о 19 пострадавших людях. Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты есть повреждения”, - заявил он.
“Всего Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе”, - сказал Зеленский.
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале написал, что в результате ракетного удара по Одессе пострадали шесть человек. “Одна женщина в тяжелом состоянии, другие раненые в состоянии средней степени тяжести находятся в медицинских учреждениях”, - поделился своей информацией он.
По его словам, ракеты попали в жилые дома, автомобили, стоматологию, салон красоты, магазины, машины. “Также повреждены два учебных заведения - школа и спортивный зал университета. Там выбиты окна и двери. К счастью, педагоги и ученики в момент удара были в укрытиях”, - написал Кипер.
Telegram-канал “Политика страны” сообщил, что в результате ракетного удара по Одессе пострадали восемь человек, некоторые люди оказались заблокированы в своих домах.
Российское Минобороны не комментировало удары дронами и ракетами по Украине за последние сутки.
Ранее Telegraf.news писал, что губернатор Калужской области России Владислав Шапша сообщил, что в ночь с 24 на 25 ноября несколько беспилотников атаковали город, в результате чего произошел пожар на местной нефтебазе. Никто не пострадал, на месте возгорания работают сотрудники МЧС и оперативная группа.