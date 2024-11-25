Беспилотники атаковали нефтебазу в российской Калуге

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Опубликовано: 25.11.2024 10:34 , Обновлено: 25.11.2024

Губернатор Калужской области России Владислав Шапша сообщил, что в ночь с воскресенья на понедельник несколько беспилотников атаковали город, в результате чего произошёл пожар на местной нефтебазе. Никто не пострадал, на месте возгорания работают сотрудники МЧС и оперативная группа.

По словам губернатора, этой ночью на окраине Калуги сбили три беспилотника, в результате чего из-за падения обломков на территории нефтебазы возник пожар. При этом кому именно принадлежат дроны, Шапша не уточнил. К слову, в предыдущий раз местные власти докладывали о сбитых БПЛА три дня назад, 22 ноября. Тогда речь шла о шести аппаратах.

[info_b]Калужская область не имеет общей границы с Украиной. Между Калугой и украинской территорией около 350 километров, если смотреть по прямой.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Путин рассказал о новой ракете, которую уже применили российские военные для удара по украинской территории. Новая ракета получила название “Орешник”, а её применение в Украине Путин назвал “испытанием в боевых условиях”.

«Ответная мера на планы США» — Путин заявил об испытании в Украине новой российской ракеты «Орешник»