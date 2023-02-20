ВСУ не будут отстаивать Бахмут «любой ценой» — Зеленский

Опубликовано: 20.02.2023 08:37 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Вооруженные силы не собираются защищать Бахмут Донецкой области «любой ценой».

«Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Будем воевать (за город), пока это разумно», — объяснил он.

По словам Зеленского, российские войска дальше хотят дойти «до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если они смогут». Тем временем украинцы «сопротивляются» и «готовят следующее контрнаступление».

Ранее Телеграф писал, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал окружение российскими войсками Бахмута (в РФ город еще называют Артемовском) «чепухой». Он рассказал о «мясорубке» и «тяжелейших боях», которые, по его словам, идут в Донецкой области.