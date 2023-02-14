«Работает мясорубка» — Пригожин объяснил, почему россияне не могут окружить Бахмут

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Опубликовано: 14.02.2023 17:07 , Обновлено: 04.07.2024

Окружение российскими войсками Бахмута (в РФ город еще называют Артемовском) «чепуха». Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и рассказал о «мясорубке» и «тяжелейших боях», которые, по его словам, идут в Донецкой области.

По его словам, украинцы «активизируются» по всем направлениям и «подтягивают все новые и новые резервы», «ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту».

Он сказал, что идут «тяжелейшие бои», «никаких предпосылок для окружения ВСУ в северных районах нет».

«Откуда берутся рассказы о каком-то окружении, вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление, перемалывание, работает мясорубка», — возмутился глава ЧВК.

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Перед этим ряд «военных» российских телеграм-каналов не раз писал о «скором» окружении Бахмута в Донецкой области Украины.

Например, военный корреспондент Александр Коц заявил, что Россия «в одном шаге от оперативного окружения Бахмута, дальше – капитуляция».

Подобное заявлял и так называемый глава «ДНР» Денис Пушилин еще 20 января.

Кстати, ранее Телеграф писал, что президент Владимир Зеленский заявил 3 февраля, что Украина будет продолжать бороться за Бахмут столько, сколько сможет, пообещав, что «никто не отдаст» восточный украинский город-крепость.