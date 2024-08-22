ВСУ атаковали Россию недалеко от границы с Беларусью? Губернатор Брянской области отчитался о боях

Опубликовано: 22.08.2024 08:02 , Обновлено: 22.08.2024

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что в среду, 21 августа, в Климовском районе украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорвать границу РФ. Напомним, регион находится у стыка Гомельской области Беларуси, России и Украины.

По словам Александра Богомаза, украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области, однако сотрудники погранслужбы ФСБ и подразделения Минобороны помешали этому и нанесли украинской стороне “огневое поражение”. Губернатор добавил, что в настоящее время “обстановка стабилизирована” и находится “под контролем регионального оперативного штаба”.

В то же время российские Telegram-каналы опубликовали свои версии сегодняшнего боя на границе. По информации издания “Политика страны”, число украинских сил, которые пытались перейти границу, колеблется от от 20 до 200 человек. Там добавили, что бой, вероятно, начался около 19:00 и закончился спустя 2 часа.

По данным Telegram-канала Baza, российские военные были готовы к такому исходу событий. Если верить их информации, диверсионная группа ВСУ “была небольшой” и о попытке захвата границы знали заранее, поэтому с российской стороны “к ней были готовы”. Напомним, на сегодняшний день в Курской, Белгородской и Брянской областях по-прежнему действует режим контртеррористической операции.

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