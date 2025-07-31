«Вступает на очень опасную территорию» - Трамп передал «послание» Медведеву, чтобы тот «следил за своими словами»

Опубликовано: 31.07.2025 09:12 , Обновлено: 31.07.2025

Президент США Дональд Трамп передал "послание" заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву, посоветовав ему "следить за своими словами".

“Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который всё ещё считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!” - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Такова была реакция американского лидера на недавнюю критику в его адрес со стороны Медведева. После того, как Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто в установленные Вашингтоном сроки, Медведев обвинил главу Белого дома в том, что тот “играет с Россией в игру ультиматумов”.

“50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия - это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!” - написал на днях Медведев на своей страничке в соцсети Х.

Трамп же в ответ на это раскритиковал не только Россию, но и одного из её торговых партнёров - Индию, в отношении которой США на днях ввели 25-процентную пошлины на все импортируемые товары. Достичь нового торгового соглашения Дели и Вашингтону после объявленной “торговой войны” Трампа пока так и не удалось.

“Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Пусть они вместе разрушают свои мёртвые экономики, мне всё равно. У нас очень мало бизнеса с Индией — их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом”, - увязал Трамп две отдалённо связанные темы в одном посте.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 29 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле думают об угрозе Дональда Трампа сократить 50-дневный срок, который тот ранее отвёл Москве на достижение соглашения с Киевом о прекращении огня.

«Ни шатко, ни валко» — В Кремле ответили на слова Трампа о сокращении срока установления перемирия в Украине