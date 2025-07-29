"Ни шатко, ни валко" — В Кремле ответили на слова Трампа о сокращении срока установления перемирия в Украине
Представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал 29 июля, что Кремль думает об угрозе Дональда Трампа сократить 50-дневный срок, который тот ранее отвёл Москве на достижение соглашения с Киевом о прекращении огня.
“Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее”, – заявил Песков.
Он добавил, что “продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему также сохраняем приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования”.
По его словам, нормализация российско-американских отношений идет «ни шатко ни валко» и Москва заинтересована в более динамичном процессе.
Какой ультиматум поставил Москве Трамп?
Напомним, общаясь с журналистами 28 июля перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Трамп выразил разочарование по поводу того, что российская и украинская стороны до сих пор не достигли заметного прогресса в переговорном процессе.
Он заявил, что готов пересмотреть своё первоначальное заявление и скорректировать сроки, отведённые на урегулирование конфликта (ультиматум Трампа должен был истекать 3 сентября).
«Я разочарован в Путине, очень разочарован в нём. Я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что я думаю, что уже знаю ответ на то, что произойдет», — заявил Трамп.
СМИ пишут, что американский президент сократил срок для установления перемирия в Украине до 10-12 дней.
«Я разочарован Путиным» — Трамп пригрозил урезать 50-дневный срок, отведённый на сделку с Киевом