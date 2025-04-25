Всё успокоилось? В МВФ заявили о «нормализации» мировых рынков после тарифных войн Трампа. А что «тревожит» экономистов?

📊 Анализ

Опубликовано: 25.04.2025 08:17 , Обновлено: 25.04.2025

Торговая война, развязанная руководством США, может представлять некоторую угрозу стабильности мирового рынка, однако вероятность серьёзного финансового кризиса мала. Такую оценку ситуации на мировых рынках дали международные эксперты на весенних заседаниях Международного валютного фонда (МВФ), где собрались руководители банковского сектора и политики ведущих экономик мира.

Хаотичная торговая война, спровоцированная шквалом тарифов, то вводимых, то понижаемых администрацией президента Дональда Трампа, спровоцировала эскалацию волатильности на рынках акций, валюты и правительственных облигаций США, признали экономисты. Это привело к пересмотру прогнозов роста мировой экономики в сторону понижения, а некоторые эксперты, такие как президент Федерального банка Германии Йоахим Нагель, заговорили о надвигающейся рецессии.

Часть экспертов, включая аналитиков немецкого рейтингового агентства Scope Ratings, заявили, что вызванные тарифными войнами Трампа потрясения могут спровоцировать следующий финансовый кризис. Тем не менее, банкиры, регуляторы и лоббисты, собравшиеся на этой неделе в Вашингтоне на весенние заседания МВФ, так и не пришли к единому мнению.

“Неопределенность, с которой мы сталкиваемся, очень высока, но это уже не уникальный случай”, — отметил в интервью Bloomberg Хосе Винальс, председатель транснациональной корпорации Standard Chartered , предоставляющей финансовые услуги. Он отметил, что мир уже переживал “сложные моменты”, приведя в пример недавнюю пандемию COVID-19.

По словам Винальса, экономистов “тревожит непредсказуемость” траектории тарифов американской администрации, поскольку именно это может нанести ущерб экономикам отдельных стран, если предприятия и потребители отложат принятие соответствующих финансовых решений. Однако Винальс подчеркнул, что до сих пор наблюдалось мало “значительных финансовых последствий”, помимо колебаний на фондовых рынках и рынках гособлигаций.

По данным Bloomberg, колебания мировых рынков уже вынудили 20 крупнейших американских банков добавить более 170 млрд долларов капитала за последние три года. Европейские банки также значительно увеличили свой капитал, как показывают данные Европейского центрального банка.

Удастся ли Трампу сбить мировые цены на нефть? Аналитики озвучили полярные мнения

Однако, как отметил директор Департамента денежно-кредитных и капитальных рынков МВФ Тобиас Адриан , между нынешней неустойчивой финансовой ситуацией и условиями, которые предшествовали предыдущим финансовым кризисам, существует несколько ключевых различий. В частности, специалист обратил внимание на то, что сейчас не наблюдается “рыночной дисфункции или институциональных сбоев”, поэтому, по его мнению, неизбежное замедление экономического роста “не будет столь драматичным”. Он также указал на то, что недавнее падение стоимости некоторых активов произошло с очень высокой базы, поэтому спад можно считать скорее “нормализацией”, чем кризисом.

“Полезный катализатор”

В свою очередь политики утверждают, что устойчивость финансовых рынков указывает на эффективность высоких стандартов, введенных после финансового кризиса 2008 года. Сейчас эти стандарты подвергаются критике из-за глобального дерегулирования. Некоторые регуляторы опасаются, что нынешняя ситуация может поставить на паузу заявленные ранее реформы и ослабить эффект от уже реализованных мер, а один из них в беседе с Bloomberg предположил, что в долгосрочной перспективе было бы лучше, если бы банки оказались в худшем положении, поскольку мини-кризис мог бы стать “полезным катализатором” для напоминания ключевым игрокам на рынке о необходимости придерживаться высоких стандартов.

“Поскольку члены G20 смотрят в неопределенное будущее, для нас лучшим средством предотвращения финансовой нестабильности и одновременно поддержания экономического роста является принятие мер по защите и повышению устойчивости мировой финансовой системы”, — написал на этой неделе в письме к членам G20 Клаас Кнот, президент Центрального банка Нидерландов и председатель Совета по финансовой стабильности.

Тем временем в финансовой отрасли лоббисты по полях заседаний МВФ заявили, что по-прежнему возлагают большие надежды на смягчение правил.

“Сегодня всё успокоилось. Рынки не рухнули”, — заявила Кристин Форбс, профессор мировой экономики и менеджмента Массачусетского технологического института на заседании МВФ.

По её словам, “хорошая новость” заключается в том, что “пока всё происходит гладко”. Однако в таком развитии ситуации эксперт усмотрела “предупреждение о том, чтобы сохранять разумное регулирование финансового сектора”. “Будьте осторожны с любой дерегуляцией в финансовом секторе”, - дала свою рекомендацию специалист.