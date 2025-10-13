Все живые заложники ХАМАС вернулись в Израиль. Трамп объявил об окончании войны в Газе

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Опубликовано: 13.10.2025 13:05 , Обновлено: 13.10.2025

Все живые заложники террористов ХАМАС 13 октября вернулись в Израиль после 738-дневного плена в ходе договорённостей между двумя сторонами, заключёнными при посредничестве американских властей. Президент США Дональд Трамп на этом фоне объявил, что война в секторе Газа закончилась, а ситуация на Ближнем Востоке в целом "нормализуется".

По данным израильского издания The Times of Israel, которое сослалось на данные Красного Креста, 13 октября израильский спецназ вывез из сектора Газа ещё 13 человек, пленников ХАМАС (Элкана Бохбот, Авинатан Ор, Йосеф-Хаим Охана, Эвьятар Давид, Ром Браславски, Сегев Кальфон, Нимрод Коэн, Максим Херкин, Эйтан Хорн, Матан Зангаукер, Бар Куперштейн, Давид Кунио и его брат Ариэль Кунио).

В соцсетях появились видео, как освобождённых заложников встречали на родине.

Срезу после пересечения границы с мятежным анклавом бывших заложников отправили на медицинский осмотр и психологическое обследование, а также дали возможность встретиться с членами их семей.

Таким образом, на данный момент в секторе Газа не осталось ни одного живого заложника, вывезенного с территории Израиля в результате нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. По предварительным данные, в руках террористов остаются тела ещё 28 погибших пленников.

В качестве ответного жеста израильские власти также обязаны сегодня освободить порядка 2000 палестинских заключённых, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.

“Война окончена, вы это понимаете”, — так прокомментировал сделку, заключённую между израильскими властями и боевиками ХАМАС Дональд Трамп на борту Air Force One, на котором он накануне вылетел из Вашингтона в Израиль.

На пресс-конференции по прибытию в Израиль Трамп назвал сегодняшнюю сделку “великим днём” и “новым началом” для ближневосточного региона. В ходе всего визита в Израиль Трамп выступил в израильском парламенте, Кнессете, и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Далее американский лидер планирует направиться в Египет, где вместе с лидерами других стран-посредниц палестино-израильских переговоров примет участие в мирном саммите в Шарм-эш-Шейхе. Ожидается, что там лидеры мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа и направленное на прекращение конфликта в секторе Газа.

Несмотря на воодушевление американского лидера, в России, которая не участвует в мирном саммите в Египте, посчитали, что мирный план Трампа не способен поставить точку в палестино-израильском конфликте.

Глава МИД России Сергей Лавров признал, что предложенный Трампом план в Москве “не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров”.

“Конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, но, тем не менее, [необходимо] как можно скорее остановить кровопролитие, решить тяжелейшие гуманитарные проблемы”, – процитировало Лаврова РИА “Новости”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мирном плане для сектора Газа, опубликованном Белым домом, содержится 20 пунктов. Реализация плана начинается с немедленного прекращения всех боевых действий, заморозки линии фронт, после чего должен последовать обмен всех заложников, до сих пор удерживаемых ХАМАС (живых и погибших), на палестинских заключенных из израильских тюрем (250 осуждённых на пожизненное заключение и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года).

Трамп представил план решения конфликта в Газе «без единого выстрела». Израиль поддержал, а что ХАМАС?