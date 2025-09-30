Трамп представил план решения конфликта в Газе «без единого выстрела». Израиль поддержал, а что ХАМАС?

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Опубликовано: 30.09.2025 07:51 , Обновлено: 30.09.2025

Президент США Дональд Трамп изложил свой план прекращения войны в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявив, что Иерусалим принимает предложение Белого дома. План Вашингтона поддержал и ряд арабских и мусульманских стран, которые на протяжении последних лет выступали посредниками в переговорах с группировкой ХАМАС. А что сами боевики?

Выступая на совместной пресс-конференции в Белом доме после встречи с Нетаньяху, Трамп заявил, что стороны “более чем близки” к достижению труднодостижимого мирного соглашения по палестинскому анклаву. Американский президент публично предупредил исламистскую группировку ХАМАС, что Израиль получит полную поддержку США в любых действиях, которые он сочтет необходимыми, если боевики отвергнут нынешнее предложение, передало агентство Reuters.

В самом плане, опубликованном Белым домом накануне вечером, содержится 20 пунктов. Реализация плана начинается с немедленного прекращения всех боевых действий, заморозки линии фронт, после чего должен последовать обмен всех заложников, до сих пор удерживаемых ХАМАС (живых и погибших), на палестинских заключенных из израильских тюрем (250 осуждённых на пожизненное заключение и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года).

Если эти условия будут соблюдены, Израиль должен приступить к выводу своих войск из сектора Газа в три этапа. Как подчеркнул Трамп, реализация плана позволит решить конфликт в секторе Газа “без единого выстрела”.

Синим обозначена граница нынешнего контроля войсками ЦАХАЛ, жёлтым и красным - линии поэтапного отвода войск, штриховкой - граница итоговой буферной зоны.

После возвращения заложников должно последовать полное разоружение ХАМАС, а членам группировки, которые согласятся на мирное сосуществование и разоружение, гарантируют амнистию. Следующим этапом намечено создание переходного правительства - “технократического, аполитического палестинского комитета” - под руководством международной организации.

Для обеспечения контроля в анклаве предусматривается создание временных Международных стабилизационных сил (ISF), в которые предлагается включить американских военных, а также арабских и международных партнеров.

Самым спорным пунктом, который вызывал опасения у международных наблюдателей, оставался именно вопрос о возможности создания будущего палестинского государства. Ранее Нетаньяху решительно отвергал любые разговоры о создании независимого палестинского государства и настаивал на том, чтобы Палестинская администрация не имела никакого отношения к послевоенному управлению сектором.

Судя по тому, что Нетаньяху публично поддержал план Трампа, этот вопрос был урегулирован сторонами. Израильский премьер в ходе пресс-конференции в Вашингтоне выразил благодарность американскому президенту.

“Это вернет Израилю всех наших заложников, уничтожит военный потенциал ХАМАС, положит конец его политическому правлению и обеспечит, что Газа больше никогда не будет представлять угрозы Израилю”, — заявил политик.

А вот реакции ХАМАС на план Трампа пока не последовало. Отсутствие представителей группировки на переговорах и её предыдущие неоднократные отказы разоружиться вызвали сомнения в жизнеспособности плана.

Египетские и катарские посредники представили переговорщикам ХАМАС предложение США поздно вечером в понедельник, сообщил арабский дипломат газете The Times of Israel. Американские официальные лица не стали уточнять сроки ответа ХАМАС, но дипломат предположил, что это займёт «как минимум несколько дней».

Вскоре после пресс-конференции в Вашингтоне министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара и Египта опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали усилия Трампа и пообещали взаимодействовать с США для содействия реализации мирного плана по Газе.